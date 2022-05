Bons plans iOS : Hot Lap League, Remote KeyPad, Legend of the Moon

⏰ Hier à 21:04

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Hot Lap League, Remote KeyPad, Legend of the Moon. L'occasion d'économiser 21€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Monster Stunts (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v5.05, 66 Mo, iOS 8.0, YUZHI MA) passe de 2,99 € à gratuit. Un jeu dans lequel vous devrez piloter un monster truck dans des niveaux escarpés. Votre adresse et votre sang-froid vous permettront de passer les obstacles les plus durs. C'est une version pour camioneurs des jeux de trials à moto ou en BMX qui connaissent un grand succès sur l'App Store.



Celui-ci n'est pas très beau mais la physique est bien retranscrite et on s'amuse vite à faire quelques cascades.



Les + : De nombreux circuits

Un mode pour défier ses potes Télécharger le jeu gratuit Monster Stunts





Superflow! (Jeu, , iPhone / iPad, v2.2, 10 Mo, iOS 12.0, David Knothe) passe de 0,99 € à gratuit. Le jeu Superflow! est très basique, mais plutôt efficace : votre but est simplement d'éviter les barres qui défilent, le tout avec des commandes très simples.



Jusqu'où pourrez-vous aller ?



Les + : Le jeu parfait pour défier vos amis Télécharger le jeu gratuit Superflow!

Legend of the Moon (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0, 118 Mo, iOS 6.0, sungmin Lee) passe de 0,99 € à gratuit. Legend of the Moon vous propose une aventure nostalgique dans un jeu d'exploration de donjons, d'action et de RPG à l'ancienne ! De la magie et une belle histoire vous attendent dans ce dernier.



Le seul bémol, c'est que le jeu n'est disponible qu'en anglais mais reste tout de même assez compréhensible.



Les + : Beau scénario

Longue durée de vie Télécharger le jeu gratuit Legend of the Moon





Applications gratuites iOS :

Remote KeyPad (App, iPhone / iPad, v2022.8, 26 Mo, iOS 14.3, Evgeny Cherpak) passe de 3,99 € à gratuit. Transformez votre iPhone en keypad pour votre Mac : donnez de l'extension à votre clavier MacBook sans acheter de matériel supplémentaire.



L'écran de l'iPhone se transforme en pavé numérique WiFi.



Les + : Utile

Simple à mettre en place Télécharger l'app gratuite Remote KeyPad





Single Origin 2 (App, iPhone / iPad, v45.0, 68 Mo, iOS 12.0, Jon Samp) passe de 0,99 € à gratuit. Single Origin 2 sera votre compagnon de préparation de café. Sélectionnez une méthode d'infusion et la quantité de café que vous souhaitez préparer. Chaque méthode d'infusion est accompagnée de minuteries et de calculs appropriés pour vous assurer de bien faire les choses à chaque fois.



Ensuite, suivez simplement les instructions. Si vous le pouvez, enregistrez votre réglage de mouture et votre température, car cela permettra à Single Origin 2 de fournir de meilleures suggestions la prochaine fois. L'application comprend également la possibilité d'évaluer votre infusion, des unités de mesure réglables, une variété de paramètres de broyeur et de méthodes d'infusion au choix.



Les + : L'allié parfait pour les buveurs de café Télécharger l'app gratuite Single Origin 2





lets led (App, iPhone / iPad, v1.1.1, 10 Mo, iOS 10.0, zihao zhang) passe de 0,99 € à gratuit. Let's Led peut être pratique, mais il peut aussi être très amusant grâce au support des symboles. La vitesse de défilement, la police, la couleur du texte et la taille du texte peuvent toutes être ajustées de diverses manières.



Choisissez parmi plus de 100 symboles à afficher, ou affichez simplement l'heure et utilisez Let's Led comme une horloge de chevet.



Les + : Parfait pour faire passer des messages Télécharger l'app gratuite lets led





Promotions iOS :

El Hijo (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 1,2 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 6,99 €. "El Hijo - A Wild West Tale" est un passionnant jeu de western-spaghetti, dans lequel vous guidez un garçon de 6 ans dans sa quête pour retrouver sa mère.



À six ans, "El Hijo" doit toujours se faufiler à travers les dangers de son monde. Au fur et à mesure qu'il surmonte ses difficultés, il gagne en confiance et en ruse tout en multipliant les stratagèmes pour échapper à ses ennemis. Au cours de son voyage, il se retrouvera dans un monastère isolé, un désert rude et impitoyable et une ville frontalière pleine de crimes et de vilenies.



"El Hijo" est un jeu où la discrétion est de mise. La violence est troquée contre l'espièglerie et la légèreté d'un jeune enfant. Le jeu des ombres est au cœur du jeu et "El Hijo" devra souvent se cacher.



Les + : Le gameplay très réussi Télécharger El Hijo à 6,99 €





Hot Lap League (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.00.11053, 548 Mo, iOS 13.0, Ultimate Studio) passe de 4,99 € à 2,99 €. Maîtrisez votre véhicule, peaufinez votre conduite et imposez-vous dans Hot Lap League. Dérapez et foncez sur plus de 150 circuits époustouflants qui mettront votre technique et vos nerfs à l'épreuve. Battez vos propres records pour espérer parvenir au sommet.

C'est vous, le circuit et le chrono... pas de gris-gris, pas de chichi.



Découvrez et domptez une large sélection de circuits !

Franchissez d'immenses gouffres, négociez d'énormes boucles et défiez la gravité sur l'asphalte magnétique à des vitesses folles.



Les + : Les graphismes

Un concentré de fun Télécharger Hot Lap League à 2,99 €