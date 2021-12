Bons plans iOS : Pavilion Mobile, Taboo, Remote KeyPad

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Pavilion Mobile, Taboo, Remote KeyPad. L'occasion d'économiser 18€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Simply HDR (App, iPhone / iPad, v3.1004, 48 Mo, iOS 14.0, JixiPix Software) passe de 0,99 € à gratuit. Simply HDR vous permet d'améliorer vos photos en post-production avec un bon algorithme qui va sublimer un ciel, un visage ou autre.



Avec 6 styles HDR et des filtres artistiques, vous pourrez révéler le potentiel d'une belle photo (si la photo est mauvaise de base, laissez tomber). Vous pourrez régler le niveau de chaque modification HDR, couleur, grain, etc.



Les + : L'appli ne fait que du HDR mais le fait bien

Sublime certaines photos Télécharger l'app gratuite Simply HDR





Remote KeyPad (App, iPhone / iPad, v2021.4, 23 Mo, iOS 14.3, Evgeny Cherpak) passe de 3,99 € à gratuit. Transformez votre iPhone en keypad pour votre Mac : donnez de l'extension à votre clavier MacBook sans acheter de matériel supplémentaire.



L'écran de l'iPhone se transforme en pavé numérique WiFi.



Les + : Utile

Simple à mettre en place Télécharger l'app gratuite Remote KeyPad





Plantes & Éclairement (App, iPhone / iPad, v3.11.1, 371 Mo, iOS 12.0, Studio Nano Ship, Inc.) passe de 0,99 € à gratuit. Vous aimez avoir des plantes mais vous n'arrivez pas à les garder bien longtemps ? Saviez-vous que le manque de lumière est la deuxième cause de disparition de celles-ci ?



Avec l'application Plantes & Éclairement, fini les erreurs ! Elle vous dira si le placement est bon ou non !



Les + : Pratique ! Télécharger l'app gratuite Plantes & Éclairement





Jeux gratuits iOS :

un:safe (Jeu, Stratégie, iPhone, v1.3, 8 Mo, iOS 15.0, Emin Grbo) passe de 1,99 € à gratuit. Un jeu pour Apple Watch ! Votre but ? Déverrouillez des coffres-forts grâce à la molette. Affinez vos compétences et entraînez vos sens pour atteindre le plus haut niveau !



Vous commencerez au niveau 1, avec 3 vies et une tête remplie de rêves pour atteindre le niveau 50.



Les + : Pour passer le temps, n'importe où ! Télécharger le jeu gratuit un:safe





Tennis Mobile Clash (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.02, 120 Mo, iOS 9.0, Khushal Khan) passe de 0,99 € à gratuit. Le jeu se compose de tournois avec une coupe à la fin de chaque tournoi. Chaque tournoi se compose de 3 parties, et en cas de perte des joueurs, le tournoi recommence.



Le match se termine lorsque le joueur ou l'adversaire marque 3 points...



Les + : Un jeu de tennis simple, mais efficace Télécharger le jeu gratuit Tennis Mobile Clash





Taboo (Jeu, Jeux de société / Mots, iPhone / iPad, v1.0.8, 165 Mo, iOS 11.0, Marmalade Game Studio) passe de 1,99 € à gratuit. Préparez-vous pour un moment chaotique et divertissant à jouer avec les mots ! Pour la première fois Taboo : le jeu de société officiel est disponible en version mobile ! Si vous aimez les jeux de société, vous allez l'adorer et vous pouvez même jouer via le chat vidéo déjà intégré à l'application, sans rien à ajouter ! Utilisez tout votre vocabulaire pour gagner. Un, deux, trois, partez !



Comment décrire une POMME quand les mots ADAM, FRUIT, TARTE, CIDRE ET TROGNON sont interdits ? Amusez-vous avec vos amis et vos proches dans ce jeu des mots interdits, en personne ou par chat vidéo ! Tout comme Charades et Heads Up!, Taboo est un jeu divertissant pour les adultes comme pour les adolescents.



Les + : Un classique Télécharger le jeu gratuit Taboo





Promotions iOS :

QB - a cubes tale (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5.3, 114 Mo, iOS 10.0, Stephan Goebel) passe de 2,99 € à 0,99 €. QB - a cube’s te permet de guider QB, le cube, à travers un monde stylistique et rudimentaire. Au cours de son voyage, QB se trouvera confronté à de grands défis. Différents autres cubes lui mettront des bâtons dans les roues dans sa quête ardente du cube noir, qui le rapprochera de son but.



QB - a cube’s tale est un puzzle isométrique qui réussit à te mettre au défi avec seulement très peu d’éléments. Chaque énigme est conçue à la main et séduit grâce à son magnifique graphisme minimaliste en 3D isométrique.



Les + : Si vous aimez les jeux de puzzle

Un beau casse-tête Télécharger QB - a cubes tale à 0,99 €





EXIT - La malédiction dOphir (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 347 Mo, iOS 13.0, USM) passe de 5,99 € à 3,99 €. Le célèbre écrivain Tory Harlane s'est évaporé et on vous emploie pour le retrouver ! Il a été aperçu pour la dernière fois à l'hôtel Ophir, au fin fond des Wichita Mountains dans l'Oklahoma. Il faisait des recherches sur les maisons hantées. De nombreuses rumeurs circulent sur la région : on évoque une cité d'or, des phénomènes inexpliqués et une malédiction. Et puis il y a cette étrange comète dans le ciel dont l'apparence vous glace le sang... et pas que le vôtre.



En arrivant à l'hôtel Ophir, vous comprenez vite que quelque chose cloche... et que cet endroit ne vous laissera plus repartir.



Partez à la recherche de l'homme disparu, fouillez l'hôtel en quête d'indices, découvrez des reliques mystérieuses, résolvez des énigmes et dévoilez les mystères ! Télécharger EXIT - La malédiction dOphir à 3,99 €





Pavilion Mobile (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.44, 623 Mo, iOS 11.0, Visiontrick Media AB) passe de 3,99 € à 1,99 €. Pavilion est un jeu qui a été nominé aux IMGA et plusieurs fois primé avec ses énigmes à la 4ème personne ! Oui, en effet vous devez aider un mystérieux personnage à s'en sortir dans des puzzles oniriques où l'on a du mal à distinguer la réalité de la fantaisie. En plus, vous êtes livré à vous-même, sans explication. Comme je vous le disais, le but dans Pavilion est de guider un personnage en lui ouvrant le chemin, d'où le jeu à la 4ème personne. Pour cela, il faudra interagir avec l'environnement (objets, mais aussi lumières et sons) où l'énigme se mêle à l'exploration.



Prenez-vous pour Dieu et observez bien le comportement de votre sujet, tantôt affaibli, tantôt frigorifié, etc. C'est assez remarquable au niveau des détails, alors regardez bien ce jeu merveilleux !



Les + : Le concept Télécharger Pavilion Mobile à 1,99 €