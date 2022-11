Bons plans iOS : Culur, MudRunner Mobile, Atomic et Fliptastic

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 1 jeux gratuits et 6 promos avec notamment Culur, MudRunner Mobile, Atomic et Fliptastic. L'occasion d'économiser 35.8€ !



Jeux gratuits iOS :

Paintiles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.5, 12 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 3,49 € à gratuit. Le jeu commence simplement : vous avez trois couleurs pour peindre les carreaux et les faire disparaître. Au fur et à mesure que vous acquérez les compétences nécessaires pour résoudre des énigmes de plus en plus difficiles, vous devez faire face à de nouveaux mécanismes - sol qui s'écroule, bombes, tuiles arc-en-ciel, qui vous font penser de manière nouvelle et intéressante.



Paintiles est un must pour les amateurs de casse-têtes !





Applications gratuites iOS :

Culur (App, iPhone / iPad, v1.3.0, 4 Mo, iOS 13.0) passe de 3,49 € à gratuit. Transformer n’importe quelle photo en un coloriage par numéro, c’est rapide et facile avec Culur.



Culur est une application qui vous permet d'utiliser vos photos pour rapidement créer des coloriages par numéros imprimables. Téléchargez une photo de votre iPhone et en quelques secondes vous allez avoir votre coloriage par numéro prêt à être imprimé. Choisissez simplement votre photo, les crayons que vous avez, la difficulté, et laisser culur faire le reste !





Atomic (App, iPhone, v1.5, 5 Mo, iOS 13.2, RT Sixty Ltd) passe de 4,99 € à gratuit. Voici Atomic - l'horloge atomique des métronomes ! Atomic est complet, simple et intuitif. Il est doté de fonctions personnalisables et d'un contrôle du temps d'une précision à toute épreuve.



Atomic intègre un séquenceur de clics pour créer vos propres motifs, un mode tempo automatique du bpm, un mode silent clic, des signatures temporelles avancées, des jeux de couleurs personnalisables et plus encore.



Il s'agit d'une app simplifiée au maximum, sans aucun gadget inutile. Les menus pour la sélection du temps et de la division, ainsi que pour le contrôle de la tonalité et du sustain des sous-comptes en polyrythmie sont complets. Il sera incroyablement pratique lors de l'écriture.





Fliptastic (App, iPhone / iPad, v2.1.5, 138 Mo, iOS 12.0, Ting Tze Chuen) passe de 1,99 € à gratuit. Une application vous permettant de créer des diaporamas de 15 secondes (pour Instagram) ou même de 60 secondes que vous pouvez partager sur Facebook, YouTube ou par e-mail.



Fait par et avec des amoureux d'Instagram. Transformez vos étonnantes photos en d'engageants diaporamas avec des filtres photo, des transitions et de la musique, le tout facilement.



Le but est de créer des mini-vidéos de 15 secondes (ou 60) avec jusqu'à 100 photos dedans, avant de les partager sur les réseaux.





Promotions iOS :

MudRunner Mobile (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.0.9, 906 Mo, iOS 13.0, Focus Entertainment) passe de 7,99 € à 4,99 €. MudRunner, la franchise qui a déjà séduit des millions de joueurs, existe en version mobile.



Au volant d'incroyables véhicules, comme le Defender ou le Wrangler, vous allez parcourir des environnements extrêmes pour une expérience off-road ultime.



C'est beau, complet et très captivant, peu pour que vous aimiez l'aventure et la difficulté !





Obscura 3 (App, iPhone, v2022.12, 40 Mo, iOS 14.1, Ben McCarthy) passe de 7,99 € à 3,49 €. Obscura existe depuis un moment en version 3, avec notamment une nouvelle interface où la molette de contrôle de la version précédente a été remplacée par un système de contrôle entièrement basé sur le geste avec retour haptique. D'après le développeur, cela améliore le contrôle d'un seul pouce et donne aux utilisateurs la sensation la plus proche à ce jour d'utiliser un véritable reflex numérique sur un smartphone.



Comme dans les versions précédentes, Obscura 3 permet aux utilisateurs de prendre des photos dans une gamme de formats tels que RAW, HEIC, JPEG, Live Photo, et les modes de style portrait, entre autres, avec un contrôle total sur la prise de vue et des sensations de vrais appareils grâce aux effets et aux vibrations.



Mieux, l'app prend en charge la capture de 48 mégapixels de l'iPhone 14 Pro, tandis que ProRAW est activé en mode Pro d'Obscura. On trouve également la prise en charge du mode zoom 2 × natif de l'iPhone 14.





BLEASS Motion EQ AUv3 Plugin (App, iPhone / iPad, v1.1, 23 Mo, iOS 11.0) passe de 8,99 € à 5,99 €. Le plugin de Blessa suit un modèle d'égaliseur graphique, avec la position des commandes de coupe/boost de style fader des trois bandes donnant également un retour visuel instantané de la courbe d'égalisation. Mais contrairement à un égaliseur graphique conventionnel, les largeurs de bande de BLEASS Motion EQ sont réglables, ce qui facilite la sélection de la plage de fréquences qui sera affectée par chaque bande.



Non seulement BLEASS Motion EQ vous permet d'équilibrer le ton de votre audio, mais il peut également fonctionner comme un filtre flexible. Le filtrage passe-bas, passe-bande et passe-haut peut être obtenu en utilisant les commandes de coupure de bande. Vous pouvez même créer un effet de filtre all-pass en rapprochant les fréquences de coupure haute et basse.





Iron Marines Invasion (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.6, 656 Mo, iOS 11.0, Ironhide S.A.) passe de 4,99 € à 1,19 €. Le dernier jeu de la sage Iron Marines est à prix réduit, un jeu de stratégie temps réel (RTS) qui propose une campagne solo de longue haleine avec un gameplay profond et un contenu énorme. C'est l'un des jeux du mois de septembre 2022,.



Il est rarement en promotion, alors n'hésitez pas si vous aimez ce genre de titres.



Regardez le trailer vidéo : Les nouveautés sont essentiellement la possibilité de combiner ses compétences et faire évoluer ses troupes.





Moment (App, iPhone / iPad, v4.3.20, 148 Mo, iOS 14.5) passe de 7,99 € à 4,99 €. Commandes manuelles, qualité optimale, longue exposition et accès rapide aux paramètres sont les atouts de Moment. Cette caméra numérique propose les fonctionnalités d'un reflex numérique, mais dans une application de caméra rapide et facile à utiliser.



Contrôlez tout manuellement (exposition, ISO, vitesse d'obturation, balance des blancs et mise au point), en photo et en vidéo. Vous pouvez même choisir le format de sortie, JPG, RAW ou HEIF.