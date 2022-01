Bons plans iOS : Football Manager 2022 Mobile, Future Ludo, Search Ace Pro

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 1 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Football Manager 2022 Mobile, Future Ludo, Search Ace Pro. L'occasion d'économiser 29€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Flipkiss (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 71 Mo, iOS 8.0, Tamim Swaid) passe de 1,99 € à gratuit. Flipkiss est un petit, mignon et nouveau type de jeu d'association !



Faites en sorte que deux Flips s'embrassent et s'associent avec le glissement de votre doigt. Plus vous embrassez vite, plus votre jeu dure longtemps. Plus vous embrassez, plus vous pouvez collecter de cadeaux pour Mi. Aidez Loe à retrouver Mi en ramassant les 40 cadeaux pour elle.



Les + : Très mignon





Applications gratuites iOS :

Song Infos (App, iPhone, v1.14.3, 8 Mo, iOS 15.0, Firat Sueluenkue) passe de 1,99 € à gratuit. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez écouté une chanson ou quels sont vos 10 meilleures chansons, albums ou artistes ?



Song Infos est là pour vous aider. Avec l'aide de Song Infos, vous pouvez facilement classer toutes vos chansons, albums, artistes et listes de lecture par nombre de lectures, nombre de sauts et bien d'autres attributs.



Les + : Pour les adorateurs de musique





Future Ludo (App, iPhone / iPad, v11.00, 25 Mo, iOS 10.0, Waterpower Technology) passe de 2,99 € à gratuit. Le ludo est un jeu de société, réunissant de deux à quatre joueurs. Le but est de faire faire le tour du circuit à ses quatre pions et de les ramener à la maison avant les autres joueurs.



Il s'apparente quelque peu au jeu des petits chevaux.



Les + : Une version de l'espace

Les + : Une version de l'espace

En ligne ou en solo





Phone Drive (App, iPhone / iPad, v7.8.7, 28 Mo, iOS 12.0, Eightythree Technology) passe de 2,99 € à gratuit. Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa.



Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Interface simple





gTasks Pro (App, iPhone / iPad, v4.9.40, 26 Mo, iOS 13.0, JulyApps Ltd) passe de 5,99 € à gratuit. Une application de gestion de tâches qui se synchronise avec Google Task (inclut dans Gmail, Google Calendar et Google Apps).



Le but est de visualiser vos tâches et vos événements de calendrier à un seul endroit. L'appli permet de gérer les sous-tâches, d'avoir des rappels localisés, des tâches récurrentes, etc.



Les + : Belle interface

Les + : Belle interface

Synchronisation iCloud





Search Ace Pro (App, iPhone / iPad, v5.7, 85 Mo, iOS 15.0, kimihiro kubota) passe de 2,99 € à gratuit. "Search Ace Pro" vous permet, avec un seul mot de recherche, de regrouper des sites web et des mots-clés lors de vos recherches. C'est un navigateur sûr et rapide, qui est également équipé d'un bloqueur de publicité.



Il affiche votre moteur de recherche, votre jeu ou votre application préférés, de la taille d'une main sur l'écran de recherche, et avec la recherche par mots liés, il vous permet de trouver les mots de recherche optimaux et d'exécuter votre recherche.



Les + : Disponible sur Apple Watch également

Les + : Disponible sur Apple Watch également

Très puissant





Promotions iOS :

Football Manager 2022 Mobile (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v13.1.2, 1,4 Go, iOS 10.0, SEGA) passe de 9,99 € à 7,99 €. Compact, mais sans compromis sur les détails, FM22 Mobile offre une dose instantanée de gestion footballistique pour les entraîneurs pressés d'atteindre les sommets.



Vous pourrez charger plus de nations lors du lancement de votre carrière et accéder à plus de joueurs de classe mondiale ou futures superstars. Qui sera le premier nom sur votre liste des transferts ?



• Plus de 60 ligues venues de 25 des plus grandes nations dans votre poche. Prenez les rênes de votre club et l'autoroute pour atteindre les plus grands sommets.

• Plus de 60 ligues venues de 25 des plus grandes nations dans votre poche. Prenez les rênes de votre club et l'autoroute pour atteindre les plus grands sommets.

• De nouveaux outils de repérage vous permettent de signer la nouvelle génération de jeunes talents et superstars mondiales, pour bâtir sans effort un effectif capable de remporter des trophées.





Bright Memory Mobile (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.26, 894 Mo, iOS 11.0, Xiancheng Zeng) passe de 4,99 € à 1,99 €. Jeu de tir à la première personne, les joueurs peuvent contrôler différents styles de capacités spéciales et créer un ensemble de superbes combos combinant les compétences. Il raconte l'histoire et l'aventure de Shelia de l'Organisation de recherche en sciences naturelles (SRO).



En 2020, SRO a découvert dans une ancienne épée un matériau susceptible de rappeler des créatures mortes au cours d'une enquête sur des crimes liés à des vestiges culturels. Les organisations militaires tierces (ISC) se sont infiltrées dans l'institut de recherche de la SRO et ont tenté de récupérer le matériel, avec succès... D'anciennes créatures ont commencé à ressurgir...