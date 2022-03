Bons plans iOS : Hyperforma, Future Ludo, Mela 2

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Hyperforma, Future Ludo, Mela 2. L'occasion d'économiser 40€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Drop Flop! (Jeu, , iPhone / iPad, v3.0.6, 10 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 0,99 € à gratuit. Testez vos compétences de réflexe dans ce jeu en tapant sur l'écran, pour que la balle rebondisse ! Le jeu est facile à apprendre, difficile à maitriser : Appuyez sur l'écran pour lancer une balle

Chronométrez vos frappes pour attraper chaque balle

Jouez à votre rythme Télécharger le jeu gratuit Drop Flop!





Graph Paper Dungeon (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v5, 848 Mo, iOS 12.0, Jesse Spiro) passe de 0,99 € à gratuit. Ce jeu de labyrinthe de billes vous fera naviguer dans un donjon tout en évitant les obstacles mortels. C'est un concept simple et si bien fait qu'on en redemande.



Au moment où vous pensez avoir tout compris, vous devrez vous frayer un chemin entre de nouveaux défis.



Les + : Bon passe-temps Télécharger le jeu gratuit Graph Paper Dungeon





Applications gratuites iOS :

Future Ludo (App, iPhone / iPad, v11.00, 25 Mo, iOS 10.0, Waterpower Technology) passe de 2,99 € à gratuit. Le ludo est un jeu de société, réunissant de deux à quatre joueurs. Le but est de faire faire le tour du circuit à ses quatre pions et de les ramener à la maison avant les autres joueurs.



Il s'apparente quelque peu au jeu des petits chevaux.



Les + : Une version de l'espace

En ligne ou en solo Télécharger l'app gratuite Future Ludo





Starship Earth (App, iPhone / iPad, v1.1, 135 Mo, iOS 12.0, philippe braekman) passe de 1,99 € à gratuit. Starship Earth met notre système solaire en mouvement. Naviguez et assistez aux mouvements de nos planètes lorsqu'elles traversent la Voie lactée.



L'application vous permet de prendre n'importe quel angle de vue, de vous déplacer avec les planètes, de zoomer jusqu'à votre position sur la Terre pour observer la vitesse et la direction de la rotation de la Terre.



Les + : Visitez l'espace

C'est beau Télécharger l'app gratuite Starship Earth





KEV (App, iPhone / iPad, v5.6, 10 Mo, iOS 12.0, Satnam Singh) passe de 1,99 € à gratuit. L'application KEV transforme votre iPhone ou iPad en un posemètre professionnel et facile à utiliser.

Minimaliste, KEV analyse l'aperçu en direct de la scène et vous donne des données précises sur la balance des blancs en Kelvin.



Essayer d'obtenir la balance des blancs parfaite sur votre reflex numérique peut être ennuyeux. KEV vous aide en vous indiquant ce que devrait être la balance des blancs.

Vous pouvez mesurer la température de couleur d'une source lumineuse en Kelvin sans avoir à dépenser des centaines de dollars pour des appareils professionnels.



Les + : Les résultats semblent très bons Télécharger l'app gratuite KEV





Mela 2 (App, iPhone / iPad, v2.5.1, 6 Mo, iOS 15.0, Nikolozi Pty Ltd) passe de 14,99 € à gratuit. Mela est un synthétiseur analogique virtuel intuitif et un processeur multi-effets doté d'une interface simplifiée. Il peut être chargé en tant qu'instrument ou plug-in d'effet dans une application hôte telle que AUM, BeatMaker, Cubasis, GarageBand et Logic Pro.



Si vous commencez à travailler sur un morceau dans GarageBand sur votre iPhone ou iPad, et que vous ouvrez ensuite le projet dans Logic Pro sur votre Mac, toutes les instances des unités audio Mela et Mela FX se chargeront exactement comme vous les avez laissées sur votre appareil iOS.



Les + : Très complet Télécharger l'app gratuite Mela 2





Promotions iOS :

Inspire Pro (App, iPad, v3.8.8, 284 Mo, iOS 13.6, snowCanoe) passe de 19,99 € à 9,99 €. Exclusivement disponible sur l’App Store, extrêmement puissante et rigoureusement pensée pour l’iPad, l’application Inspire Pro offre une expérience de peinture, de dessin et de croquis incroyablement rapide et réaliste que vous pouvez emporter partout avec vous, et utiliser dès que l’inspiration surgit.



Le moteur de peinture exclusif Sorcery™ tire pleinement parti du GPU pour rendre vos coups de pinceau avec des couleurs 64 bits éclatantes, une précision sous-pixel exceptionnelle et une extrême rapidité. Si les coups de pinceau à l’huile sont magnifiques en tant que tels, les effets de mélange époustouflants d’un pinceau sec vous émerveilleront.



Les + : L'une des meilleures dans son genre Télécharger Inspire Pro à 9,99 €

Botanicula (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.14, 616 Mo, iOS 10.0, Amanita Design s.r.o.) passe de 4,99 € à 1,99 €. Depuis Machinarium, le studio Amanita Design a gagné le privilège de ne plus avoir besoin d'être présenté, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Fidèle à ses standards de qualité, Amanita Design nous livre un nouveau petit chef-d’œuvre qui exprime toute la sensibilité artistique de ce studio décidément pas comme les autres. Cette aventure profite d'une belle mise en scène dans un univers original et soigné pour passer d'excellents moments plein de beauté et de poésie.



Plus qu'un jeu, une expérience unique ! Télécharger Botanicula à 1,99 €