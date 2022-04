Bons plans iOS : Hyperforma, GALAXIA 4, ARTSEE

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Hyperforma, GALAXIA 4, ARTSEE. L'occasion d'économiser 47€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

13s (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.2.3, 11 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 2,99 € à gratuit. Un jeu de correspondance de chiffres amusant qui vous tiendra en haleine pendant des jours !



Faites glisser les tuiles sur le plateau. Faites en sorte que les tuiles en ligne ou en colonne fassent 13. Utilisez la poubelle pour retirer les tuiles difficiles.



13's est un jeu idéal pour se détendre, parfait pour apprendre aux enfants à compter, et il est adapté aux daltoniens ! Télécharger le jeu gratuit 13s





GALAXIA 4 (Jeu, Action, iPhone, v4.8, 35 Mo, iOS 12.0, Virtual GS) passe de 1,99 € à gratuit. GALAXIA : quand Space Invaders rencontre le jeu Galaxian ! Un jeu d'arcade au top sur Apple Watch !



Après avoir vaincu avec succès les extraterrestres sur la lune, vous allez maintenant affronter les flottes dans l'espace !



Les + : Si vous souhaitez prendre du bon temps avec votre montre connectée Télécharger le jeu gratuit GALAXIA 4





Applications gratuites iOS :

ARTSEE (App, iPhone / iPad, v1.8.2, 24 Mo, iOS 11.0, adappio) passe de 9,99 € à gratuit. Participez avec plus de 1000 collectionneurs et galeries d'art au changement de la manière de visualiser l'art chez soi et en déplacement. ARTSEE simplifie la prise de vue et le dimensionnement des murs pour vous.



Une fois ARTSEE installé sur votre smartphone, vous pourrez non seulement prendre des photos d'œuvres d'art où que ce soit, mais aussi les superposer sur les murs de chez vous et créer des prévisualisations que nous appelons « suspensions préliminaire » ou hangups. Vous pouvez ensuite exporter vos créations ou les partager simplement avec vos proches, vos amis ou votre famille.



Les + : Transformez-vous en une Valérie Damidot des tableaux ! Télécharger l'app gratuite ARTSEE





Animotion (App, iPad, v4.1.1, 13 Mo, iOS 8.4, Amritpal Sandhu) passe de 9,99 € à gratuit. Animotion vous permet de créer facilement de belles animations d'aspect professionnel. Utilisez des images, du texte ou même des formes pour créer la meilleure animation possible.



Utilisez des sons via votre microphone ou votre bibliothèque musicale pour améliorer votre superbe animation ! Et exportez-la dans un fichier vidéo pour la partager avec qui vous voulez !



Les + : Animations fluides à 60 images par seconde

Animez des images, des formes et du texte Télécharger l'app gratuite Animotion

lets led (App, iPhone / iPad, v1.1.1, 10 Mo, iOS 10.0, zihao zhang) passe de 0,99 € à gratuit. Let's Led peut être pratique, mais il peut aussi être très amusant grâce au support des symboles. La vitesse de défilement, la police, la couleur du texte et la taille du texte peuvent toutes être ajustées de diverses manières.



Choisissez parmi plus de 100 symboles à afficher, ou affichez simplement l'heure et utilisez Let's Led comme une horloge de chevet.



Les + : Parfait pour faire passer des messages Télécharger l'app gratuite lets led





Video Rotate & Flip (App, iPhone, v5.6, 74 Mo, iOS 9.1, Francis Bonnin) passe de 1,99 € à gratuit. Avec Video Rotate & Flip - HD, il est possible d'effectuer des rotations et des retournements de vos vidéos, de manière simple et amusante, directement sur votre appareil.



Tournez vos vidéos afin de changer l'orientation portrait/paysage, ou retournez-les afin d'afficher l'image à l'envers.



Les + : Pour les vidéastes en herbe, plutôt pratique ! Télécharger l'app gratuite Video Rotate & Flip





Promotions iOS :

Youtubers Life: Gaming Channel (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.6.6, 483 Mo, iOS 10.0) passe de 8,99 € à 2,99 €. Youtubers Life est le jeu ultime de simulation/tycoon dans lequel vous pourrez vous épanouir à devenir le plus grand bloggeur de jeux vidéo de tous les temps en éditant des vidéos, accroître le nombre de tes fans et devenir riche.



Créez votre personnage -personnalisez le à votre guise, il y a des centaines de combinaisons possible - et commencez à faire vos premières vidéos dans l'appartement confortable de vos parents, où vous avez grandi depuis tout petit.



Enregistrez vos gameplays, achetez de nouvelles/anciennes consoles, gardez un œil sur vos tâches journalières et sociabilisez-vous pour augmenter votre popularité mais pensez aussi à gérer votre temps pour vos fans, vos amis et votre famille.



Les + : Très complet

Les nombreuses possibilités Télécharger Youtubers Life: Gaming Channel à 2,99 €





Hyperforma (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.40, 1005 Mo, iOS 9.0, Fedor Danilov) passe de 4,99 € à 1,99 €. La civilisation du passé a disparu en laissant des villes vides et le Réseau Ancien. Dans 256 ans un explorateur sans nom descend dans sa profondeur froide.



Vous allez traverser un cyberspace infini et vide qui est inspiré par des oeuvres de William Gibson, Dan Simmons et Peter Watts.



Plongez dans le Réseau Ancien et découvrez les secrets de la civilisation disparue.



Les + : Le scénario Télécharger Hyperforma à 1,99 €