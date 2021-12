Bons plans iOS : Hyperforma, Quell+, McClockface

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Hyperforma, Quell+, McClockface. L'occasion d'économiser 25€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

DayCost Pro (App, iPhone / iPad, v7.0, 47 Mo, iOS 9.3, 良峰 侯) passe de 2,99 € à gratuit. Une très bonne application pour faire ses comptes et gérer ses dépenses au quotidien. Le développeur annonce une saisie des montants en 3 secondes grâce à une interface épurée et notamment au widget.



L'application est compatible Apple Watch et permet aussi d'attacher une pièce jointe (photo, texte) et de se créer des budgets. Pratique pour ne pas dépasser.



Les + : Un widget intégré

Des graphiques pour voir la tendance Télécharger l'app gratuite DayCost Pro





McClockface (App, iPhone / iPad, v1.5.1, 5 Mo, iOS 14.1, David Steppenbeck) passe de 4,99 € à gratuit. La nouvelle application McClockface offre un excellent moyen d'ajouter des widgets d'horlogerie uniques à votre écran d'accueil. Avec actuellement 11 options parmi lesquelles choisir, il y a de quoi trouver quelque chose à votre goût pour remplacer le simple widget d'Apple.



Outre les affichages analogiques et numériques classiques, l'app propose des objets marquants comme Annual Progress qui présente les données actuelles et le pourcentage de l'année écoulée avec un graphique circulaire.



Une autre variante, Terminal, affiche la date et l'heure actuelles, ainsi que d'autres informations, dans un mini terminal informatique qui fait penser à celui de macOS. Il y a également des versions très sympas qui affichent une plaque minéralogique ou panneau de départ de train.



Les + : Encore de la personnalisation Télécharger l'app gratuite McClockface





Jeux gratuits iOS :

Astr! (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.1, 201 Mo, iOS 11.0, Parker Stearns) passe de 1,99 € à gratuit. Voyez combien de temps vous pouvez survivre en esquivant tout ce qui se dirige vers vous dans des mondes uniques et vivants. Astr met au défi votre coordination œil-main et la dextérité de vos doigts.



Les + : Faites travailler vos réflexes Télécharger le jeu gratuit Astr!





Cardinal Chains (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.0, 121 Mo, iOS 10.0, Daniel Nora) passe de 2,99 € à gratuit. Cardinal Chains est un jeu de puzzle minimaliste centré sur le concept de séquences non décroissantes.



Chaque puzzle commence par une grille monochrome de chiffres, plus quelques cellules de couleur marquées d'un X. En partant de ces cellules, vous devez relier les chiffres dans un ordre non décroissant jusqu'à ce que la grille entière soit remplie de couleur.



Les + : 500 puzzles uniques, soigneusement élaborés à la main, de difficulté variable, avec une seule solution pour chacun d'entre eux

Une bande sonore magnifique et longue, créée par des artistes professionnels accomplis Télécharger le jeu gratuit Cardinal Chains





Quell+ (Jeu, , iPhone / iPad, v1.90, 71 Mo, iOS 8.0, Fallen Tree Games Ltd) passe de 1,99 € à gratuit. 4 millions de téléchargements de Quell !



Un charmant jeu de réflexion zen qui testera votre cerveau et conquerra votre coeur ! Quell Reflect propose plus de 80 niveaux à la jouabilité ingénieuse, un style artistique magnifique et une bande son agréable. Objectif simple : faites glisser une gouttelette parmi des obstacles, pièges et passages pour résoudre chaque puzzle.



Les + : Original

Relaxant Télécharger le jeu gratuit Quell+





Promotions iOS :

This is the Police (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 2 Go, iOS 8.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 2,99 €. "Plongez dans un récit intense mêlant corruption, délits et manœuvres politiques. Incarnez Jack Boyd, l'implacable directeur de la police de Freeburg, et explorez la face obscure d'une ville au bord du chaos. Jack partira-t-il à la retraite avec un bon magot ou finira-t-il fauché... voire pire ?



Gérez vos équipes, faites face aux situations de crise et menez l'enquête dans les rues d'une ville qui sombre dans la déchéance. La pègre mafieuse étend son emprise tentaculaire à tous les secteurs de la ville et même le maire n'hésitera pas à tirer profit de toute situation pouvant lui apporter un avantage politique.



Choisissez judicieusement comment vous réagirez face aux évènements auxquels vous serez confrontés. Télécharger This is the Police à 2,99 €





Rush Rally Origins (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.20, 184 Mo, iOS 9.0, Brownmonster Limited) passe de 4,99 € à 2,99 €. Rush Rally associe l’action descendante classique du Rush Rally originel aux graphismes et aux éléments physiques encensés par les joueurs de Rush Rally 3. Relevez le défi des 36 nouvelles courses uniques dans le monde entier, chacune offrant la possibilité de changer le moment de la course et la météo. Conduisez sur de nombreuses surfaces difficiles comme la neige, le gravier, la terre battue, la boue et le bitume !



Conduisez à 60 ips (120 ips sur les appareils compatibles) avec l’un des meilleurs modèles dynamiques de voiture à ce jour, hautement calibré pour Rush Rally Origins pour offrir une expérience de course descendante plus amusante. Télécharger Rush Rally Origins à 2,99 €