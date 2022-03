Bons plans iOS : Pavilion Mobile, Triad Smash, Storm Rain Sounds

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Pavilion Mobile, Triad Smash, Storm Rain Sounds. L'occasion d'économiser 39€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

HappyTruck (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v3.96, 88 Mo, iOS 8.0, 3g60) passe de 1,99 € à gratuit. Vous aimez les jeux qui rendent fou ? Vous allez être servi avec HappyTruck ! Conduisez un camion et livrez des fruits en perdant un minimum de votre chargement dans les 27 niveaux de ce jeu de puzzle physique.



Les + : Des dessins assez réussis

La durée de vie Télécharger le jeu gratuit HappyTruck





Triad Smash (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.1.3, 462 Mo, iOS 11.0, Amasis Brauch) passe de 1,99 € à gratuit. Les pauvres citoyens de l'île Trinity ont désespérément besoin de votre aide ! Les forces maléfiques de la Triade ont transformé leur ancienne belle demeure en un terrain vague de destruction et d'ordures. Certains citoyens ont formé une rébellion contre leurs oppresseurs, mais il leur manque un leader capable de faire une percée majeure. Avez-vous ce qu'il faut pour les mener vers la liberté ?



Préparez-vous à de sérieuses batailles de rue, avec des pluies de balles, des bâtiments qui s'effondrent et des voitures qui explosent et qui propulsent les voyous de la Triade à travers les rues. Ce jeu garantit une réserve presque inépuisable d'action stimulante.



Les + : Venez vous défouler ! Télécharger le jeu gratuit Triad Smash





Applications gratuites iOS :

Memos-Voice (App, iPhone, v2.1.1, 9 Mo, iOS 11.0, Li Zhu) passe de 7,99 € à gratuit. Memos présente un design frais et minimaliste et regorge pourtant de fonctionnalités. Appuyez sur Enregistrer et regardez la forme d'onde danser sur l'audio. Appuyez sur l'icône du drapeau pour placer un signet dans l'enregistrement, vous permettant de passer facilement à différents points plus tard.



Les enregistrements peuvent être lus à différentes vitesses, et vous pouvez répéter des sections et même régler une minuterie pour arrêter la lecture après une durée spécifiée. L'application vous permet également de partager des enregistrements ou de les enregistrer directement dans votre bibliothèque.



Les + : Pratique pour les comptes-rendus Télécharger l'app gratuite Memos-Voice





With Margin (App, iPhone / iPad, v1.7, 1 Mo, iOS 14.1, Hunter Smit) passe de 1,99 € à gratuit. L'essor récent des revendeurs de vide-greniers et des "flippers" de friperies permet à chacun de donner une seconde chance à des objets tout en explorant son esprit d'entreprise. Qu'il s'agisse d'un appareil photo vintage, d'une chemise des années 80 ou d'un ensemble d'outils, les revendeurs évitent que des produits ne finissent dans des décharges et leur trouvent un nouveau foyer.



With Margin est un estimateur de pertes et profits simple mais efficace qui permet à toute personne en déplacement de déterminer rapidement si une trouvaille est un succès ou un échec. En utilisant des coûts fixes ou basés sur des pourcentages, entrez rapidement votre estimation raisonnable du montant qu'il pourrait vendre. Ensuite, soustrayez les frais d'expédition, le coût de l'article, les frais du marché et les frais de traitement du paiement (le cas échéant). Si le produit est rentable selon votre connaissance du secteur, vous pouvez rapidement agir en toute confiance.



Les + : Pour les adorateurs de l'occasion et de la seconde main Télécharger l'app gratuite With Margin





All In One Memo (App, iPhone, v2.2.4, 8 Mo, iOS 15.0, Li Zhu) passe de 3,99 € à gratuit. Cette application astucieuse de prise de notes vous permet d'enregistrer des notes vocales et des pensées en déplacement. Vous pouvez également enregistrer des photos, des vidéos, des tâches et des lieux en tant que rappels ou simplement comme moyen de noter des notes ou des idées.



Les + : Très complète Télécharger l'app gratuite All In One Memo





Storm Rain Sounds (App, iPhone / iPad, v1.70, 78 Mo, iOS 13.0, Adam Ware) passe de 2,99 € à gratuit. Storm Rain Sounds est le moyen le plus naturel et relaxant d’écouter des sons de pluie et de tempêtes sur IOS.

Cela vous aidera à dormir, à étudier et à vous détendre.



Normalement, les applications sont basées sur des boucles audio prévisibles. Mais l'application va au-delà et crée une tempête dynamique.



Les + : Possibilité de configurer Télécharger l'app gratuite Storm Rain Sounds





Promotions iOS :

Pavilion Mobile (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.44, 623 Mo, iOS 11.0, Visiontrick Media AB) passe de 3,99 € à 1,99 €. Pavilion est un jeu qui a été nominé aux IMGA et plusieurs fois primé avec ses énigmes à la 4ème personne ! Oui, en effet vous devez aider un mystérieux personnage à s'en sortir dans des puzzles oniriques où l'on a du mal à distinguer la réalité de la fantaisie. En plus, vous êtes livré à vous-même, sans explication. Comme je vous le disais, le but dans Pavilion est de guider un personnage en lui ouvrant le chemin, d'où le jeu à la 4ème personne. Pour cela, il faudra interagir avec l'environnement (objets, mais aussi lumières et sons) où l'énigme se mêle à l'exploration.



Prenez-vous pour Dieu et observez bien le comportement de votre sujet, tantôt affaibli, tantôt frigorifié, etc. C'est assez remarquable au niveau des détails, alors regardez bien ce jeu merveilleux !



Les + : Le concept Télécharger Pavilion Mobile à 1,99 €





Youtubers Life: Gaming Channel (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.6.6, 483 Mo, iOS 10.0) passe de 8,99 € à 2,99 €. Youtubers Life est le jeu ultime de simulation/tycoon dans lequel vous pourrez vous épanouir à devenir le plus grand bloggeur de jeux vidéo de tous les temps en éditant des vidéos, accroître le nombre de tes fans et devenir riche.



Créez votre personnage -personnalisez le à votre guise, il y a des centaines de combinaisons possible - et commencez à faire vos premières vidéos dans l'appartement confortable de vos parents, où vous avez grandi depuis tout petit.



Enregistrez vos gameplays, achetez de nouvelles/anciennes consoles, gardez un œil sur vos tâches journalières et sociabilisez-vous pour augmenter votre popularité mais pensez aussi à gérer votre temps pour vos fans, vos amis et votre famille.



Les + : Très complet

Les nombreuses possibilités Télécharger Youtubers Life: Gaming Channel à 2,99 €





Dungeon Warfare 2 (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 229 Mo, iOS 9.0, Jin Man Kim) passe de 4,99 € à 1,99 €. Dungeon Warfare 2 est la suite définitive de Dungeon Warfare, un jeu de stratégie de défense de tour assez difficile où vous incarnez un seigneur devant défendre ses donjons à l'aide de pièges mortels et d'engins insidieux face aux aventuriers avides et aux soi-disant héros.



33 pièges uniques avec 8 traits uniques pour chaque piège ! Télécharger Dungeon Warfare 2 à 1,99 €





Dungeon Warfare (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.04, 205 Mo, iOS 8.0, Jin Man Kim) passe de 4,99 € à 0,99 €. Dungeon Warfare est un Tower Defense où vous incarnez le Seigneur d'un donjon devant se défendre face aux assauts incessants d'aventuriers cupides. Au fur et à mesure que vous repousserez ces envahisseurs hors de vos donjons, vous débloquerez de puissants pièges qui vous aiderons à avancer de plus en plus !



Les + : Ce Tower Défense est somme toute très bien réaliser !

Le gameplay est vraiment agréable ! Télécharger Dungeon Warfare à 0,99 €