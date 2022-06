Bons plans iOS : LEDot, Visual Piano, Remote Pro, Shadow Of Death, Behind the Frame

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir



Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 5 promos avec notamment LEDot, Visual Piano, Remote Pro for Mac, Shadow Of Death, Behind the Frame. L'occasion d'économiser 50,5€ !



Régulièrement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Montessori abc 123 baby games (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.4, 82 Mo, iOS 10.0, Mohammad Sadiq) passe de 4,99 € à gratuit. Voici une app pour les parents qui veulent enseigner à leurs enfants avec la méthode Montessori. Les développeurs ont d'abord effectué des recherches sur le comportement d'apprentissage des enfants. Après avoir longuement réfléchi aux moyens d'enseigner aux enfants les chiffres, l'alphabet, les animaux, les couleurs, les jours et les fruits, ils ont créé cette application iOS contenant diverses activités. Mais attention, ils ne conseillent pas de laisser l'enfant seul devant son écran, il faut l'accompagner et l'aider si besoin. Télécharger le jeu gratuit Montessori abc 123 baby games





Shadow Of Death (Jeu, Action, iPhone / iPad, v4.0.0, 517 Mo, iOS 10.0, Bravestars Technology JSC) passe de 1,09 € à gratuit. Choisissez votre héros préféré pour vaincre les ténèbres parmi quatre: Maximus, Mount, Quinn & Lunae. Aidez le roi Luther à conserver le royaume qu'il a créé dans ce jeu d'action à défilement horizontal qui ne révolutionne pas le genre mais qui se montre attachant et bien pensé.



Les + : Les graphismes en contre-jour

L'histoire Télécharger le jeu gratuit Shadow Of Death





WASTELAND (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 134 Mo, iOS 14.0, Benfont Limited) passe de 4,49 € à gratuit. "Les mutants se sont multipliés jusqu'à devenir imparables. Nous avons riposté, dévastant la planète ... 20 ans se sont écoulés, la majeure partie de l'humanité est partie. "

WASTELAND est un jeu de tir à la première personne conçu pour être joué en mode portrait.

Ce jeu offre des heures de jeu, 6 armes géniales, une carte géante, des dizaines d'ennemis à détruire et des contrôleurs parfaitement conçus. Un super titre pour passer le temps ! Télécharger le jeu gratuit WASTELAND





On Tour Board Game (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v0.13.7, 38 Mo, iOS 10.0, BoardGameTables.com) passe de 3,99 € à gratuit. Mise en application du célèbre jeu de société du même nom.



Vous vivez un rêve. Vous êtes dans un groupe de musique et ils sont sur le point de partir en tournée. C'est à vous de planifier les arrêts du groupe au cours de votre tournée de 100 jours, en visitant autant d'États que possible. Tout se passe avec deux dés qu'il faut associer pour avancer. Télécharger le jeu gratuit On Tour Board Game





Applications gratuites iOS :

Trouver ma voiture AR (App, iPhone / iPad, v9.4, 36 Mo, iOS 12.0, Jose Bello) passe de 1,99 € à gratuit.

Trouver ma voiture est une application simple qui utilise les services de localisation GPS pour vous aider à trouver votre voiture, en réalité augmentée. Souvenez-vous de votre place !



Vous avez seulement besoin de presser le bouton et votre position actuelle est sauvée. La dernière mise à jour permet même de prendre une photo du lieu. Télécharger l'app gratuite Trouver ma voiture AR





Find Device: Bluetooth Scanner (App, iPhone, v1.1, 13 Mo, iOS 13.0, TKACZUK MARCIN LUKASZ) passe de 4,99 € à gratuit. Avec cette app, vous trouvez facilement n'importe quel type de dispositif de Bluetooth autour de vous. Vous pouvez localiser des appareils comme les écouteurs sans fil, les oreillettes, les haut-parleurs Bluetooth, les téléphones mobiles, etc, grâce à une sorte de radar. Très pratique pour découvrir des appareils "cachés". Télécharger l'app gratuite Find Device: Bluetooth Scanner





LEDot (App, iPhone / iPad, v4.0, 4 Mo, iOS 10.0, Jiantao Chen) passe de 0,99 € à gratuit. LEDot transforme votre iPhone/iPad en un formidable afficheur de téléscripteurs. C'est l'application parfaite pour communiquer avec vos amis dans les bars bruyants, les fêtes ou les concerts. Mais aussi dans les endroits où il serait inapproprié de crier, comme les réunions, les cours ou les bibliothèques. Télécharger l'app gratuite LEDot





Visual Piano (App, iPhone / iPad, v1.2, 271 Mo, iOS 14.0, Ronny Weidemann) passe de 2,99 € à gratuit. Jouez n'importe où sur votre propre piano à queue et écoutez la splendide musique de Frédéric Chopin, Mozart, Beethoven et bien d'autres. Apprenez à lire des partitions et à utiliser votre propre clavier midi. Découvrez le piano dans une nouvelle dimension grâce à cette app gratuite !



Son de piano réaliste, pédales disponibles, gaucher / droitier, etc. Télécharger l'app gratuite Visual Piano





Remote Pro for Mac (App, iPhone / iPad, v2022.44, 33 Mo, iOS 14.3, Evgeny Cherpak) passe de 7,99 € à gratuit. Vous voulez contrôler votre Mac sans vous lever du canapé ? Utilisez Remote Pro pour transformer votre iPhone ou iPad en un clavier et un trackpad et lancez n’importe quelle app depuis n’importe où chez vous. Si vous utilisez AirPlay et une Apple TV, votre Mac peut se trouvez n’importe où chez vous. Choisissez simplement votre Apple TV à partir de la liste des appareils AirPlay disponibles et contrôlez votre Mac.



Il vous suffit simplement de télécharger l’application Mac Helper et de connecter vos appareils Mac et iPhone / iPad sur le même réseau WiFi.



Les + : Facile à utiliser

On peut même éteindre / redémarrer son Mac Télécharger l'app gratuite Remote Pro for Mac





Promotions iOS :

Fury of Dracula (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v4.1.0, 414 Mo, iOS 13.0, Nomad Games) passe de 5,49 € à 2,99 €. Basée sur la 4e version du jeu de plateau, cette adaptation vous permet de vous plonger virtuellement dans cette aventure d'horreur gothique qui met l'accent sur les mouvements cachés et le travail d'équipe, les chasseurs devant coordonner leurs mouvements pour fermer le filet sur Dracula. Les joueurs se déplacent à tour de rôle à travers l'Europe, Dracula se déplaçant en secret alors qu'il augmente son influence. Dracula a une foule de trucs et de pièges dans son sac, pour se tromper et se cacher des chasseurs - mais les chasseurs sont également armés de nombreux outils pour l'en empêcher.



Doté d'un système de combat basé sur des cartes qui récompense les choix bluffants et tactiques, Fury of Dracula ne propose pas deux affrontements identiques. Télécharger Fury of Dracula à 2,99 €





DISTRAINT 2 (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.6, 158 Mo, iOS 8.0, Winterveil Studios Oy) passe de 6,99 € à 0,99 €. Vous incarnez Price, un homme qui a abandonné son humanité pour s'associer avec une entreprise importante : McDade, Bruton & Moore.



DISTRAINT 2 est la suite directe du premier jeu. C'est un conte sinistre où il s'agit de reprendre espoir et de trouver sa propre voie. Mais quel conte ! Une perle ! Télécharger DISTRAINT 2 à 0,99 €





OK Golf (Jeu, Sports / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.2.0, 562 Mo, iOS 8.0, Okidokico Entertainment Inc.) passe de 3,99 € à 0,99 €. Découvrez une nouvelle manière de jouer avec OK Golf qui allie la plastique d'un Minecraft au talent de Tiger Woods ! Joli graphiquement, le jeu propose un gameplay terriblement facile à comprendre mais difficile à maitriser. Analyser chaque situation avant de "swinger" ou "putter" est indispensable. Un excellent titre qui est d'ailleurs régulièrement mis à jour par les développeurs avec de nouveaux parcours.



Les + : Un jeu de golf unique

Pour tous les niveaux Télécharger OK Golf à 0,99 €





Juicy Realm (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v3.1.7, 326 Mo, iOS 9.0, X.D. Network Inc.) passe de 4,49 € à 1,99 €. Juicy Realm est donc déjà connu des joueurs PC après sa sortie sur steam en 2018, mais aussi des joueurs de Nintendo Switch. Cette fois, ce dual-stick shooter qui emprunte aux hack'n'slash et aux shoot'em up se joue sur mobile.



Ce jeu est vraiment top ! Facile à prendre en main, fun et beau, il a récemment accueilli un mode co-op qui lui donne une nouvelle dimension ! Télécharger Juicy Realm à 1,99 €