Google One : le VPN sécuritaire désormais disponible sur iPhone

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

4



Pour ceux qui ne connaitraient pas l'application Google One (v1.22, 124 Mo, iOS 13.0), on parle d'un utilitaire pour votre appareil permettant "de sauvegarder votre téléphone et de gérer votre espace de stockage Google". Ainsi, vous pourrez sécuriser les données que vous jugez importantes comme des photos, des contacts et des messages.



Aujourd'hui, les développeurs de cette dernière viennent de publier une mise à jour spéciale, puisqu'elle permet aux utilisateurs d'iPhone d'utiliser un VPN de sécurité.

Un VPN de sécurité disponible dans l'application Google One

Bénéficiez d'une protection supplémentaire pour votre téléphone grâce à un VPN qui chiffre votre activité en ligne et renforce la sécurité de vos informations personnelles



Le VPN en question était déjà disponible sur les appareils Android depuis 2020, mais ce dernier à tarder à pointer le bout de son nez sur iPhone et iPad. C'est aujourd'hui chose faite avec la nouvelle mise à jour, puisque la fonctionnalité est désormais présente pour les utilisateurs ayant au minimum un abonnement 2 To à Google One (9,99€/mois ou 99,99€/an).



Attention tout de même, si le VPN vous permet de sécuriser vos navigations sur Internet, il ne sera pas possible de choisir le pays ciblé.

