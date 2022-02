Bons plans iOS : Swim Out, Activity Tracker+, Tallowmere

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 6 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Swim Out, Activity Tracker+, Tallowmere. L'occasion d'économiser 24€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Sleepin Guy (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 1,2 Go, iOS 10.0, Fabio Ferrara) passe de 3,99 € à gratuit. Sleeping 'Guy est un jeu d'action-puzzle à la première personne qui se déroule dans un monde de rêve.



Vous assumerez le rôle d'un gentil grand gars incapable de se réveiller de ses rêves. Votre tâche est de l'aider à en sortir !



Les + : Les graphismes

Le concept





Hexio (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v4.1.2, 78 Mo, iOS 9.0, Logisk Studio Inc.) passe de 0,99 € à gratuit. Hexio est un jeu de casse-tête minimaliste reposant et époustouflant qui offre plus de 90 niveaux méticuleusement conçus pour vous y plonger. Une superbe bande sonore de piano vous accompagne dans votre merveilleuse expérience.



Les + : 96 casse-têtes artisanaux





Scalak (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.06, 442 Mo, iOS 9.0, Michal Pawlowski) passe de 1,99 € à gratuit. Votre but ? Remplir les figures. Se détendre. S'amuser.



Scalak contient 90 niveaux et est rempli d'un flux de jeux en constante évolution, vous permettant d'être assez content de vous-même.



Les + : Si vous aimez vous casser la tête...





True Skate (Jeu, Action / Sports, iPhone / iPad, v1.5.46, 215 Mo, iOS 9.0) passe de 1,99 € à gratuit. Ce jeu de skate dont vos doigts sont les pieds, offre une liberté de contrôle assez incroyable. Alors qu'il est sorti il y a quelques années (en 2012), les développeurs le bichonnent encore avec toujours plus de skateparks (souvent en supplément via in-app) mais aussi des améliorations visuelles.



Plus qu'un jeu classique, ce titre est véritablement une sorte de simulation de skate fascinante. On peut vraiment se prendre pour Tony Hawk et réaliser des figures incroyables. Par contre, il faut un temps d'adaptation.



Les + : Un bonheur, même des années après

Le contenu





The Uncertain (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v2.0.2, 2,1 Go, iOS 9.0, ComonGames) passe de 0,99 € à gratuit. The Uncertain est un jeu d'aventure ponctué de récits se déroulant dans un monde post-apocalyptique magnifique et angoissant.



Imaginez devoir prendre des décisions morales dans un monde dénué de moralité. La logique gouverne ce monde, et chaque décision n'est qu'une suite de uns et de zéros. La plupart des concepts prennent une nouvelle définition, et certains sont complètement abolis. Par chance, les êtres raisonnables, même s'ils ne sont pas humains, ont toujours le choix. Télécharger le jeu gratuit The Uncertain





Tallowmere (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v352.6, 120 Mo, iOS 10.0, Chris McFarland) passe de 1,99 € à gratuit. Voyez à quel point à travers ses donjons violents, vous pouvez vous aventurer dans ce jeu en 2D intense qui se place entre un rogue-like et un jeu de plate-forme.



De nouvelles salles sont générées aléatoirement à chaque fois que vous jouez, ce qui signifie que vous devrez être sur vos gardes pour chaque ennemi placé au hasard ou les trésors à ramasser.



Chaque niveau devient progressivement plus grand, plus difficile, et plus gratifiant.



Les + : Un clone de The Binding of Isaac

Un jeu indé





Applications gratuites iOS :

Activity Tracker+ (App, iPhone / iPad, v5.7, 27 Mo, iOS 13.0, Gaivoronski Andrei Vyacheslavo...) passe de 2,99 € à gratuit. Complétez vos anneaux même si vous n'avez pas d'Apple Watch et gagnez des trophées !



Suivez vos pas, votre distance et votre activité. Recevez des notifications lorsque vous atteignez vos objectifs d'activité quotidiens. Partagez vos anneaux avec les résultats. Placez vos anneaux d'activité sur n'importe quelle image.



Les + : Une référence





Pouces (App, iPhone, v2.0, 2 Mo, iOS 12.4, Charles Clement) passe de 0,99 € à gratuit. Pouces redéfinit le clavier en utilisant six zones carrées. Cela vous permet de saisir du texte sans regarder la fenêtre de saisie.



Pouces dispose de l'autocorrection, de la saisie prédictive, de l'accès rapide aux chiffres et de la saisie rapide des majuscules. Il prend également en charge les caractères accentués et est disponible en 13 langues différentes.



Les + : L'idée est excellente et pourrait être adoptée par certains





Promotions iOS :

Majesty: Northern Expansion (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.4.15, 193 Mo, iOS 10.0, HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED) passe de 2,99 € à 1,99 €. Connaissez-vous la meilleure façon de tuer un dragon? Enduisez n’importe quoi, un mouton ou un bélier, avec des matières toxiques et donnez le lui à manger. Bien sûr, ce n'est pas la méthode la plus héroïque, mais elle est très sûre et efficace.



Une autre option est d'offrir une récompense pour la tête du dragon. Ensuite, la seule chose à faire est de patienter pendant qu’une armée de héros, et de sorciers mènent le monstre dans sa tombe. Il est toujours nécessaire de trouver une solution au problème de dragon car tous les membres de cette tribu à grandes ailes ont la même maladie. Il s'agit d'une forte allergie à l'homme et il n’existe qu’un seul remède contre cette maladie : l’anéantissement total de l'homme.



Les problèmes avec les dragons sont au centre de "Majesty: The Northern Expansion�. Bien sûr, vous devrez défendre votre royaume contre d’autres maux, par exemple, comment faire avec les golems de pierre géants qui possèdent beaucoup de points de vie? En élargissant le territoire de votre royaume vers le nord et la terre gelée, vous ferez face à un véritable casse-tête face à ces cracheurs de feux.



Les + : Le contenu additionnel de Majesty: The Fantasy Kingdom Sim





Majesty: The Fantasy Kingdom (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.4.13, 117 Mo, iOS 10.0, HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED) passe de 3,99 € à 0,99 €. Voici un jeu de stratégie temps réel dans lequel vous devez bâtir un royaume et éliminer vos ennemis. 30 bâtiments, 10 types de héros avec des tonnes de caractéristiques, des armes et armures ou encore une bonne douzaine de monstres composent le champ de bataille.



Ici, nous influençons les citoyens plutôt que de les diriger au millimètre, idéal pour se concentrer sur la "big picture". Vous pouvez donner des ordres au héros mais il faudra les payer. Et comme dans tout jeu de rôle : les héros améliorent leurs compétences et leurs talents, en plus de gagner de l'argent à dépenser dans de nouveaux équipements, armes et élixirs magiques.



Musique, graphismes et interface sont très bien réalisés.



Les + : 15 missions scénarisées

Un principe d'influence original





Swim Out (Jeu, , iPhone / iPad, v1.4.2, 180 Mo, iOS 10.0, Lozange Lab) passe de 3,99 € à 1,99 €. Découvrez Swim Out, un jeu de puzzle/stratégie au tour par tour à l’atmosphère relaxante et dépaysante.



Nagez dans le bleu étincelant de piscines limpides, le courant rafraîchissant de rivières, ou au gré du roulis de l'océan, mais à une condition : ne croisez jamais le chemin des autres nageurs si vous voulez rejoindre le rivage et vous prélasser dans votre chaise longue !