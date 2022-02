L'AirTag est le seul traqueur d'objet qui essaie vraiment de lutter contre le harcèlement

Depuis la sortie de l'AirTag, Apple a été confronté à de nombreuses critiques sur la manière dont les utilisateurs exploitent le traqueur pour surveiller un proche. Si la firme de Cupertino a mis en place de multiples procédures anti-harcèlement, cela serait insuffisant pour beaucoup de personnes.

L'AirTag est-il vraiment efficace pour signaler sa présence ?

Pour sa première génération de traqueur d'objet, la firme de Cupertino a-t-elle mis les moyens logiciels contre les mauvaises utilisations qui consistent à suivre des personnes à leur insu ?

La journaliste Kashmir Hill du média New York Times a cherché à savoir si l'AirTag était réellement conçu pour empêcher le harcèlement. Pour cela, il a été question de comparaison, accompagné d'un AirTag, la journaliste a confronté le traqueur d’Apple avec ses principaux concurrents sur le marché aux États-Unis et à l'international.



Pour cette expérience, Hill s'est servi de son mari (avec son consentement évidemment), elle a placé l'AirTag, le GPS LandAirSea et un traqueur de Tile à différents endroits dans sa voiture. Le mari n'a pas été informé de l'emplacement précis pour éviter d'être tenté d'y toucher.



Les résultats sont rapidement apparus, dès que l'AirTag s'est éloigné de l'iPhone qui l'a activé (celui de la journaliste), il a émis une notification au bout de plusieurs minutes sur l'iPhone du mari pour l’avertir qu'il était suivi.

Le système proposé par Apple semble le plus fiable puisque c'est le seul traqueur qui a pris l'initiative d'envoyer une alerte de surveillance.

Ce qui est moins fameux, c'est la connexion entre l'iPhone du complice et l'AirTag, celui-ci explique s'être connecté à l'AirTag qui le suivait et a lancé une sonnerie audio pour repérer où il était caché. Malheureusement, le son n'était pas assez fort ce qui n'a pas permis de trouver où était le traqueur d'Apple dans sa voiture. Au bout de 3-4 minutes de recherche intensive, il a abandonné !



Même si le mari de la journaliste n'est pas malentendant, imaginez une personne qui l'est... Ce sera mission impossible pour localiser l'AirTag caché. Heureusement, dans le communiqué de presse d'Apple qui a annoncé de nouvelles mesures anti-harcèlement avec les AirTags, l'entreprise s'est engagée à : "ajuster la puissance du son afin de rendre un AirTag inconnu plus facilement localisable".

Au niveau de la localisation, le LandAirSea est dans l'excellence

L'AirTag d'Apple se sert exclusivement du réseau Find My, il signale sa présence via une connectivité Bluetooth aux iPhone, iPad et Mac qui se trouvent dans une portée de 20 mètres. Le problème, c'est qu'un AirTag ne se situera pas toujours à côté d'un appareil Apple.

Pourquoi le LandAirSea a été meilleur que le traqueur d'objet d'Apple ? C'est parce qu'il utilise des satellites pour communiquer sa position géographique avec un rafraichissement toutes les 3 minutes, notons tout de même que cela nécessite un abonnement de 20 dollars par mois, ce qui fait un peu cher pour retrouver ses clés, son portefeuille ou le doudou de son enfant !



Finalement, une meilleure localisation que l'AirTag est possible, mais cela a un coût conséquent par an.

L'AirTag sera facilement détectable dans un milieu urbain où les appareils Apple sont nombreux aux alentours, mais dans une zone rurale, il peut rester plusieurs jours sans donner signe de vie. En ce qui concerne le traqueur de Tile, la journaliste a expliqué ne pas avoir réussi à savoir sa position géographique, c'est un échec total.

Conclusion

L'AirTag est le traqueur qui a l meilleur dispositif anti-harcèlement, il prévient directement un utilisateur Apple sur son iPhone qu'un AirTag inconnu est en train de le pister. Pour un propriétaire de smartphone sous Android, il sera nécessaire de télécharger une application supplémentaire développée par Apple.



Le traqueur LandAirSea est très bon sur la précision de la géolocalisation, cependant la procédure anti-harcèlement est décevante, ce qui peut poser un problème surtout avec un suivi aussi précis !

Concernant le traqueur de Tile, la journaliste en a peu parlé vu sa faible activité sur la localisation.



Hill a laissé témoigner son mari dans son article du New York Times, celui-ci a raconté son expérience :