Zoom corrige le bug du micro qui restait ouvert après la conversation sur macOS

Il y a 4 heures

Applications Mac

Julien Russo

Apple a pris un certain temps à le proposer sur Mac, mais cette fonctionnalité a permis d'apporter une sérénité au niveau de la confidentialité. En effet, depuis plus d'un an, Apple introduit une signalisation (à côté de l'icône centre de contrôle) quand votre micro est utilisé par une application. Cela permet de prendre en flagrant délit une app un peu trop curieuse... Justement, c'est pile ce qui s'est passé avec Zoom !

Zoom s'excuse et corrige "le bug"

Avec le télétravail et les cours à distance dans de nombreux pays, la pandémie a propulsé vers des sommets les applications de vidéoconférence comme Zoom, FaceTime, Skype, Microsoft Teams, GoToMeeting... Cependant, sont-elles toutes bienveillantes dès qu'il s'agit de confidentialité ?

L'application Zoom fait une nouvelle fois parler d'elle pour un problème de protection de la vie privée, les utilisateurs de macOS avaient remarqué depuis plusieurs semaines que l'app continuait à solliciter le micro malgré que la conversation vidéo était terminée.



Cette observation a pu se réaliser grâce aux récentes règles de confidentialité qui consistent à afficher une signalisation (représenté par un point orange) en haut à droite de l'écran. Quand une application utilise le micro-intégré de votre Mac (ou de votre accessoire), l'utilisateur est instantanément averti et peut démasquer l'application un peu trop curieuse avec un simple clic sur le centre de contrôle.

Immédiatement après cette découverte, les utilisateurs de Zoom sur macOS ont envoyé plusieurs messages sur ce forum pour demander des explications.

Après une longue attente, un membre de l'équipe Zoom a informé qu'il s'agissait bien d'un bug sur la version macOS de l'application :

Nous avons rencontré un bogue lié au client Zoom pour macOS, qui pourrait montrer que le voyant orange continue d'apparaître après avoir quitté une réunion, un appel ou un webinaire. Ce bogue a été corrigé dans le client Zoom pour macOS version 5.9.3 et nous vous recommandons de mettre à jour vers la version 5.9.3 pour appliquer le correctif.



Comme toujours, nous conseillons aux utilisateurs de s'assurer que leur client Zoom est mis à jour vers la dernière version. Les utilisateurs peuvent également s'inscrire aux mises à jour automatiques en sélectionnant « Garder automatiquement le client de bureau Zoom à jour » dans les paramètres de votre client Zoom.

On peut remercier Apple et sa préoccupation autour du respect de la vie privée. Grâce à la signalisation de l'utilisation du micro en temps réel, cela a permis de révéler ce bug (qui ont l'espère n'était pas volontaire).

Ce n'est pas la première fois que Zoom attire l'attention autour d'un manque de vigilance sur la confidentialité, l'app a d'ailleurs été bannie par plusieurs gouvernements, la NASA et SpaceX il y a 1 an.



