Nouveau : Instagram lance le "Private Story Like"

Même si l'idée a été reprise chez Snapchat, il faut admettre qu'Instagram a révolutionné les stories depuis qu'elles sont disponibles sur l'app. Dans une quête de proposer une meilleure expérience à ses utilisateurs, Instagram a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour interagir sur une storie. Le réseau social attendait la Saint-Valentin pour dévoiler cette nouveauté !

À l'heure actuelle, quand vous souhaitez interagir avec l'auteur d'une story, vous pouvez appuyer sur le bouton répondre et sélectionner un emoji ou écrire un texte. Quoi qu'il se passe, ce système va automatiquement envoyer un message privé vers le créateur de la story.

À partir de maintenant, il devient possible d'ajouter un simple "like" à la storie d'un autre utilisateur, comme vous le faites quotidiennement sur une publication classique !



Dans la dernière version d'Instagram, les utilisateurs vont avoir accès à un cœur qui se trouvera en bas à droite de chaque storie. À la différence du système actuel, quand vous appuierez dessus, la personne ne recevra plus un nouveau message privé, mais une notification en temps réel.

Instagram assure qu'il n'y aura aucun comptage des likes comme sur une publication et que les likes seront entièrement confidentiels, aucune personne ne les verra à part vous.

À travers ce changement majeur, Instagram apporte une solution aux utilisateurs qui se plaignaient d’observer leurs messages privés être inondés de réponses venant des interactions sur les stories.



Souhaitant présenter cette fonctionnalité en vidéo Adam Mosseri le responsable d'Instagram a fait une courte vidéo sur son compte Twitter pour expliquer en quoi cela consiste.

❤️ Private Story Likes ❤️



Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.



Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw