CircleCI propose des Mac dans le cloud pour les développeurs

Il y a 4 heures

Développement iOS / MacOS

Medhi Naitmazi

Réagir



L’entreprise CircleCI a annoncé hier soir qu'elle proposait désormais des hôtes dédiés au développement de macOS sur sa plateforme. Les développeurs qui créent des applications pour les systèmes d'exploitation d'Apple peuvent désormais avoir accès à des machines hôtes macOS pour automatiser les étapes du processus de développement d'applications. Une bonne nouvelle pour se démarquer de la concurrence comme Jenkins et se rapprocher de ce qu’offre directement Apple avec Xcode Cloud actuellement en bêta.

CircleCI propose une nouvelle fonctionnalité très demandée

Comme le détaille l'entreprise, leurs hôtes dédiés sont disponibles 24 heures sur 24 et offrent "un stockage, une sécurité et une évolutivité sans précédent."

Chaque machine hôte dispose de 200 Go de stockage et d'un processeur à 12 cœurs, ce qui signifie qu'ils peuvent gérer plusieurs builds macOS et iOS. Les projets s'exécutent sur une machine hôte isolée pour garantir la sécurité du code, et les développeurs peuvent utiliser les dernières versions de Xcode.



La plateforme de CircleCI donne aux développeurs un accès complet à la machine hôte, de sorte qu'ils peuvent exécuter des tests de bout en bout qui nécessitent un accès à du matériel spécifique - comme le GPU. Cela permet de réaliser des tests audio et vidéo pour les apps, sans avoir par exemple un Mac Pro en physique dans les bureaux.

Exécutez des tâches macOS et Linux sur le même pipeline pour surveiller les problèmes sur plusieurs dépôts sur CircleCI. Nos images Xcode sont construites avec des outils populaires pré-installés et sont disponibles dans les 72 heures suivant une nouvelle version de Xcode.



Nous supportons les versions les plus récentes et précédentes de Xcode afin que votre application puisse fonctionner sur la version dont elle a besoin. Résolvez rapidement les bogues, répondez aux commentaires et proposez de nouvelles fonctionnalités afin d'assurer une présence 5 étoiles sur l'App store. En savoir plus sur CircleCI sur iOS.

La société indique que les hôtes dédiés pour macOS sont disponibles sur toutes ses offres payants, et que chaque hôte coûte 100 crédits par minute avec une période de location minimale de 24 heures. Rappelons que CircleCI permet d’automatiser le déploiement des applications, mais aussi du lancement des tests et autres vérifications de code.



Vous trouverez plus de détails sur le site de CircleCI.