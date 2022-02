Il est enfin possible de changer son pseudo sur Snapchat

Snapchat a lancé la fonction qui permet de modifier son pseudo. Depuis bientôt 10 ans, l'application n'offrait pas cette possibilité à ses utilisateurs. Petite subtilité tout de même, il est possible de le faire une fois par an. Un conseil, prenez votre temps avant de vous lancer.

Snapchat déploie une fonction réclamée de longue date

Il y a deux choses que l'on attendait sur Snapchat (hormis l'amélioration de la qualité photo), c'est un mode sombre et la possibilité de changer de pseudo. Pour ce qui est de la première, nous avons eu gain de cause il y a de cela maintenant presque un an lorsque Snapchat a enfin lancé son dark mode.



Concernant la deuxième requête, il semblerait que nous soyons enfin servis. Une fois que vous avez téléchargé la dernière mise à jour, rendez-vous dans l'application dans la partie profil en cliquant sur votre Bitmoji. Ensuite, cliquez sur la case "Paramètres" et sur "Nom".

Il ne vous reste plus qu'à choisir un nouveau pseudo pour remplacer l'ancien et à cliquer sur valider pour que le changement s'effectue instantanément. Attention tout de même, cette manipulation n'est possible qu'une seule fois par an. Réfléchissez bien avant de valider la modification et vérifiez bien que vous ne vous êtes pas trompé.



Dernière information, le fait de changer de pseudo ne débloque pas celui que vous aviez auparavant. Autrement dit, même lorsque vous aurez changé votre nom, l'ancien restera bloqué et aucun autre utilisateur ne pourra le prendre.