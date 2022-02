Netflix : la fonctionnalité "Pour rire", bientôt disponible sur l'Apple TV

Disponible sur l'application iOS depuis plusieurs mois, les abonnés de Netflix peuvent profiter d'une nouvelle fonctionnalité baptisée "Pour rire". Selon une indiscrétion, Netflix aurait remarqué le succès vis-à-vis de cette nouveauté et souhaiterait l'intégrer sur son application tvOS !

Bientôt accessible sur l'Apple TV ?

Vous connaissez le concept de TikTok, des Reels Instagram et des Shorts de YouTube ? Ce que propose Netflix avec sa catégorie "Pour rire" sur iPhone, c'est un peu la même chose.

Le géant du streaming offre à ses abonnés de courtes séquences vidéos humoristiques issus de ses créations originales, vous avez un bouton "LOL" pour dire que vous avez apprécié, un bouton de partage, un bouton "ajouter dans la liste" ainsi qu'un accès direct pour lancer la lecture du contenu.



Netflix veut procurer la même expérience de divertissement courte aux utilisateurs de l'Apple TV, la fonctionnalité a été repérée dans la dernière version bêta dans le menu littéral gauche avec les catégories "Films", "Séries", "Ma liste"...

Avec "Pour rire", Netflix cherche à obtenir deux choses :

Vous faire rester plus longtemps sur l'application (c'est l'objectif principal) pour éviter que vous ressentiez l'envie d'aller chez un service de streaming concurrent.

(c'est l'objectif principal) pour éviter que vous ressentiez l'envie d'aller chez un service de streaming concurrent. Vous faire découvrir de nouveaux programmes. Vous avez aimé un extrait comique d'une série ou d'un film original Netflix, vous avez justement un lien direct pour ajouter ce contenu dans votre liste ou commencer le premier épisode immédiatement grâce au bouton "Lecture".

À noter que Netflix a repris la même stratégie que sur l'application iPhone, la fonctionnalité "Pour rire" ne sera disponible que pour les profils adultes, les profils pour enfants n'auront pas accès au défilement des vidéos. La raison est simple, on retrouve très souvent des contenus comiques, mais parfois très osés avec des langages grossiers.



Pour l'instant, les bêta-testeurs de Netflix sur tvOS qui ont déjà accès à cette fonctionnalité sont aux États-Unis, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Malheureusement, cela ne semble pas concerner la France pour le moment, mais c'est probablement qu'une question de temps avant que la nouveauté apparaisse sur l'app. À noter qu'il n'y a pas non plus de date de sortie de "Pour rire" sur l'Apple TV.



La dernière fonctionnalité "star" qui a été ajoutée à l'application Netflix sur Apple TV apporte la possibilité de supprimer des contenus dans la catégorie "Continuer à regarder", cette demande était omniprésente de la part des utilisateurs. Après une longue attente, Netflix a rendu disponible la fonction il y a moins d'un mois.