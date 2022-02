Bons plans iOS : This War of Mine, Starlight, The Chronos Principle

Les bons plans iOS du jour : 1 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment This War of Mine, Starlight, The Chronos Principle. L'occasion d'économiser 30€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Space Borders: Alien Encounter (Jeu, Action / Musique, iPhone / iPad, v3.3.2, 167 Mo, iOS 9.0, Amasis Brauch) passe de 1,99 € à gratuit. Commandez d'énormes vaisseaux stellaires dans une guerre à grande échelle, contre une puissante force extraterrestre ! Mettez vos compétences tactiques au travail et protégez l'humanité et la Terre d'un certain anéantissement.



Space Borders est un jeu RTS spatial 2D, qui propose beaucoup de profondeur de jeu, des graphismes colorés, des effets spéciaux sympas et une excellente atmosphère générale.



Les + : Le côté rétro

Ça défoule Télécharger le jeu gratuit Space Borders: Alien Encounter





EvoCreo (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.9.12, 165 Mo, iOS 9.0, ilmfinity LLC) passe de 2,99 € à gratuit. Embarquez dans l'aventure et parcourez le monde de Zenith. Devenez un Evoker en capturant et combattant plus de 130 sortes de Creo!



Testez vos capacités dans les Arènes, et faites votre chemin jusqu'au Coliseum! En route, vous combattrez le sinistre complot mené par la vile organisation, Shadow Hive!



Les + : Plus de 170 monstres à capturer et à faire évoluer

Explorez un vaste monde ouvert Télécharger le jeu gratuit EvoCreo





The Chronos Principle (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.4, 61 Mo, iOS 9.0, Logisk Studio Inc.) passe de 1,99 € à gratuit. The Chronos Principle est un voyage époustouflant à travers une série d'énigmes complexes qui explorent le concept de la manipulation du temps.



Plongez-vous dans une atmosphère sereine et profitez de cette expérience hallucinante.



Fonctionnalités: 77 casse-tête conçus à la main

Une atmosphère calme et relaxante

Voyage dans le temps et divers autres mécanismes Télécharger le jeu gratuit The Chronos Principle





Dr. Panda Restaurant 2 (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.73, 360 Mo, iOS 8.0) passe de 3,99 € à gratuit. Un jeu éducatif sur le thème de la cuisine pour les enfants. Il devra cuisiner différents plats pour ses clients les animaux !



Il devra choisir les ingrédients qu’il souhaite afin de concocter les plats que propose le menu du restaurant de Dr. Panda.



Les + : Pour les plus petits

C'est beau visuellement Télécharger le jeu gratuit Dr. Panda Restaurant 2





Applications gratuites iOS :

Art+Steps (App, iPhone, v1.1, 18 Mo, iOS 13.0, Mioki LLC) passe de 1,99 € à gratuit. ART + STEPS vous motive à atteindre votre objectif de pas quotidien en vous récompensant avec un art incroyable. Chaque jour, l'application attribuera une illustration aléatoire qui vous sera révélée en synchronisation avec la progression de vos étapes. C'est une façon amusante d'injecter une dose d'art quotidien dans votre routine de santé.



RESTEZ MOTIVÉ en vérifiant vos progrès tout au long de la journée et en regardant l'œuvre se révéler. Rendez-le encore plus amusant en essayant de deviner l'artiste ou le sujet avant qu'il ne soit complètement révélé.



DÉFINISSEZ DES RAPPELS pour vérifier votre progression toutes les 1, 2, 3 ou 4 heures, ou désactivez les notifications. Votre objectif quotidien peut être de 5 000, 7 500, 10 000, 12 500, 15 000, 17 500 ou 20 000 pas.



Les + : Une bonne excuse pour se bouger Télécharger l'app gratuite Art+Steps





Promotions iOS :

Silversword (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.8.0, 187 Mo, iOS 12.0, Mario J. Gaida) passe de 3,99 € à 2,99 €. Silversword est un jeu de rôle fantastique mobile qui t’emmène aux pays mystérieux de Tarnak, un monde au-delà de la réalité.



Rassemble un groupe de héros courageux et affronte le mal qui veut détruire l’humanité.



Les + : Une bonne équivalence à The Bard's Tale Télécharger Silversword à 2,99 €





SkySafari (App, iPhone / iPad, v6.8.5, 503 Mo, iOS 9.0, Simulation Curriculum Corp.) passe de 4,99 € à 1,99 €. SkySafari est un puissant planétarium qui tient dans votre poche, met l'univers à portée de main et est incroyablement facile à utiliser!



Tenez simplement votre appareil au ciel et localisez rapidement les planètes, les constellations, les satellites et des millions d'étoiles et d'objets du ciel profond. Utilisez le mode de réalité augmentée (AR) pour mélanger une carte du ciel simulée avec une vue réelle de votre environnement.



Rempli d'informations interactives et de graphiques riches, découvrez pourquoi SkySafari 6 est votre compagnon idéal pour observer les étoiles sous le ciel nocturne.



Les + : Une vraie encyclopédie Télécharger SkySafari à 1,99 €





This War of Mine (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.6.8, 586 Mo, iOS 8.0, 11 bit studios s.a.) passe de 14,99 € à 1,99 €. Ceux d'entre vous qui jouent sur PC connaissent peut-être déjà ce titre totalement atypique du studio 11 bit studios (Série des Anomaly) qui propose une expérience de survie en temps de guerre d'un genre différent de ce qu'on voit d'habitude. En effet, contrairement à la plupart des jeux qui se déroulent dans un contexte de guerre, dans This War of Mine, le joueur ne contrôle pas un super soldat à la Rambo. Au lieu de cela, il devra aider un groupe de civil à survivre dans une ville assiégée et pleine de dangers mortels.

Du coup, le rythme est plutôt lent et vous devrez réaliser de nombreuses actions pour progresser, tout en faisant attention au temps qui passe mais aussi à vos besoins (manger, dormir, etc).



Bien vu et en plus très intéressant écran en main. On se prend à contempler le jeu qui est franchement sublime. Attention, ce jeu est très prenant et chronophage !



Les + : Superbe ambiance sombre

Des décisions difficiles à prendre à certains moments

Original Télécharger This War of Mine à 1,99 €