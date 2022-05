Bons plans iOS : This War of Mine, OXXO, Recipes

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 6 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment This War of Mine, OXXO, Recipes. L'occasion d'économiser 44€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Art Of Gravity (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.06, 184 Mo, iOS 9.0, Michal Pawlowski) passe de 0,99 € à gratuit. Art Of Gravity est un jeu de puzzle basé sur le voxel / la physique et orienté sur le thème de la destruction de figures abstraites, ce qui donne lieu à des représentations fascinantes de danse avec la gravité.



En tant que joueur, vous devrez découvrir vous-même les règles du jeu. Aucun tutoriel ni aucun explication n'est disponible. Tout se passe entre vous, les différents niveaux et les puzzles. Le jeu déborde de mécanismes différents qui vous surprendront, vous proposerons une expérience physique impressionnante, vous feront réfléchir, ou vous laisseront en admiration devant l'étrangement agréable beauté de la destruction.



Le concept et les graphismes





OXXO (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.01, 163 Mo, iOS 8.0, Michal Pawlowski) passe de 1,99 € à gratuit. Dans OXXO, l'objectif est simple : regrouper les blocs similaires. Vous ne pouvez pas perdre, mais vous pouvez perdre la tête... Que dire de plus ?



Détendez-vous, profitez des énigmes, soyez fier/fière de vous-même !



Très prenant





Applications gratuites iOS :

The Great Coffee (App, iPhone / iPad, v3.4.2, 239 Mo, iOS 12.0, Baglan Dosmagambetov) passe de 3,99 € à gratuit. The Great Coffee est une app dans lequel un barista expert vous présente des boissons populaires à base d’expresso et des méthodes de préparation alternatives apprises au cours de ses longues années d'expérience.



Une interface très agréable





Memos-Voice (App, iPhone, v2.1.1, 9 Mo, iOS 11.0, Li Zhu) passe de 7,99 € à gratuit. Memos présente un design frais et minimaliste et regorge pourtant de fonctionnalités. Appuyez sur Enregistrer et regardez la forme d'onde danser sur l'audio. Appuyez sur l'icône du drapeau pour placer un signet dans l'enregistrement, vous permettant de passer facilement à différents points plus tard.



Les enregistrements peuvent être lus à différentes vitesses, et vous pouvez répéter des sections et même régler une minuterie pour arrêter la lecture après une durée spécifiée. L'application vous permet également de partager des enregistrements ou de les enregistrer directement dans votre bibliothèque.



Pratique pour les comptes-rendus





Breathing Zone (App, iPhone / iPad, v5.7, 21 Mo, iOS 13.0) passe de 2,99 € à gratuit. Détendez-vous avec différents exercices respiratoires grâce à cette application de bien-être appelée Breathing Zone. Définissez votre taux de respiration cible et laissez-vous guider par le processus.

Avant que vous le sachiez, vous serez dans un état parfaitement de zenitude totale ! L'application comprend un support de paysage, un analyseur d'haleine qui utilise votre microphone, des sessions chronométrées de 5 à 60 minutes et des objectifs hebdomadaires à atteindre.



Les + : 5 minutes top chrono

5 minutes top chrono

Bon pour la santé





ROMAN (App, iPhone / iPad, v4.9.1, 26 Mo, iOS 12.1) passe de 0,99 € à gratuit. Roman vous aidera à atteindre votre objectif de perte de poids. Entrez simplement votre poids corporel et Roman vous fournira un plan de repas sain pour chaque jour de la semaine. Les rappels de repas peuvent être définis à des intervalles personnalisés.



Pesez-vous chaque jour pour suivre vos progrès et recevez des plans de repas mis à jour. L'application comprend également une minuterie d'entraînement, des raccourcis Siri, des réalisations et des récompenses, et le support Apple Watch.



Une aide pour garder la forme pendant le confinement





Recipes (App, iPhone, v1.0, 36 Mo, iOS 11.3, Kaushik Sureja) passe de 1,99 € à gratuit. Recipes fournit une vaste collection d'idées de repas adaptées à toute votre famille. Les catégories incluent les repas en famille, la boîte à lunch pour enfants, les recettes pour tout-petits, pour une bonne santé, les soupers rapides et le camping en famille.



Chaque recette comprend une brève description, les calories et le temps de préparation.Les recettes peuvent également être mises en favoris pour un accès rapide.



L'application comprend plus de 100 recettes en tout





Text4Me (App, iPhone, v1.2.8, 13 Mo, iOS 14.1, Dmytro Hrebeniuk) passe de 1,99 € à gratuit. Text4Me est une application de transcription permettant de reconnaître le texte de messages populaires tels que : Telegram, WhatsApp, Signal, Youtube. Vous devez simplement installer l'application et l'extension de configuration via les instructions dans l'application.



Il peut également aider à reconnaître le texte des fichiers audio et vidéo. C'est sécurisé pour l'utilisateur, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de l'appareil interne pour le traitement audio sans envoyer l'audio à aucun service via Internet...



Si vous n'êtes pas un as avec les langues étrangères, c'est le bon plan !





Promotions iOS :

60 Seconds! Reatomized (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.2, 384 Mo, iOS 11.0, Robot Gentleman sp. z o.o.) passe de 3,99 € à 1,99 €. Dans 60 Seconds! Reatomized, Dolores, Ted, Mary Jane et Timmy sont de retour pour affronter l'apocalypse nucléaire dans cette nouvelle édition remasterisée de l'aventure atomique classique avec un support graphique haute résolution, des graphismes 2D revisités et des textures 3D peintes à la main, un nouveau menu interactif, une interface améliorée, une actualisation technique, et... du nouveau contenu !



Au travers de défis de survie, des histoires courtes et uniques mettront vos compétences de survie à l'épreuve !



Les + : Très fun, et très prenant

Très fun, et très prenant

Le nombre de scénarios possibles





Northgard (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.6.3, 841 Mo, iOS 13.6, Playdigious) passe de 8,99 € à 4,99 €. Northgard est un jeu de stratégie basé sur la méthodologie nordique, dans lequel vous contrôlez un clan de Vikings combattant pour régner sur un mystérieux nouveau continent.



Après plusieurs années d’exploration acharnée, de courageux Vikings ont découvert une nouvelle terre regorgeant de mystères, de dangers et de richesses : NORTHGARD.



Les plus braves de ces hommes du Nord ont mis les voiles vers ces nouveaux rivages dans un esprit d’exploration et de conquête glorieuse, déterminés à faire entrer leur clan dans l’histoire par la guerre, le commerce et l’adoration des Dieux.



Mais pour cela, il devront survivre aux redoutables loups et guerriers morts-vivants qui arpentent le continent, s’allier avec (ou terrasser) les géants et endurer les hivers... Télécharger Northgard à 4,99 €





Dead Cells (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v2.7.2, 1,3 Go, iOS 12.0, Playdigious) passe de 8,99 € à 5,99 €. Incarnez une expérience alchimique ratée et explorez le château tentaculaire en perpétuel changement pour découvrir ce qui a bien pu se passer sur cette île sinistre... Enfin, en supposant que vous parveniez à vaincre ses gardiens.



Dead Cells est un roguevania mêlant action et plateforme qui exigera une maîtrise de son combat nerveux en 2D à l'aide d'une grande variété d'armes et compétences contre des ennemis et boss impitoyables.



Un try and die de grande qualité !



Les + : Une des références des jeux de plateforme Télécharger Dead Cells à 5,99 €