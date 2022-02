Bons plans iOS : Artifact, Recipes, Veritas

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 10 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Artifact, Recipes, Veritas. L'occasion d'économiser 44€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Dream A Little Dream (Jeu, , iPhone / iPad, v1.5, 106 Mo, iOS 11.0, Moneer Marouf) passe de 0,99 € à gratuit. Par une nuit paisible et rêveuse, le Floof Royal sirota trop de lait à la fraise et tomba dans un profond sommeil. Alors que la lune descendait et que le soleil commençait à se lever, le Floof Royal se mit à rêver un peu et roula hors du lit, tombant dans le ciel crépusculaire.



Entrez dans un pays de rêve avec cette tranche de paradis nostalgique de style arcade en pixel art. Déplacez-vous à travers les nuages aux couleurs de la barbe à papa en tant que chat endormi équipé uniquement du plus magique des bonnets de sommeil, et Dream a Little Dream...



Un jeu très coloré, qui vous demandera de sauter de nuage en nuage en allant le plus haut possible.



Les + : Le pixel-art très réussi Télécharger le jeu gratuit Dream A Little Dream





Forever Lost: Episode 1 HD (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0.4, 382 Mo, iOS 8.0, Glitch Games) passe de 2,99 € à gratuit. Si vous aimez les jeux de point'n'click au scénario mystérieux, la série Forever Lost est faite pour vous. Imaginez : vous vous réveillez dans un endroit et dans un monde dans lequel vous n'avez aucun souvenir. Est-ce un rêve ? Un cauchemar ? Ou la réalité ?



À vous de le découvrir au travers d'énigmes qui vous prendront la tête...



Les + : Un immanquable pour les amoureux du genre

Le scénario Télécharger le jeu gratuit Forever Lost: Episode 1 HD





Forever Lost: Episode 2 HD (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.6.4, 374 Mo, iOS 8.0, Glitch Games) passe de 4,99 € à gratuit. Toutes nos félicitations! Vous avez réussi à vous échapper de… qu'est-ce que c'était? Un hôpital, un asile ? Non c'était autre chose, était-ce... une mise en scène? Qui l'a construit?



Rien de tout cela ne compte pour le moment, vous devez continuer à avancer! Pas le temps de reprendre votre souffle, il vous suffit de continuer! Avez-vous gagné votre liberté ou êtes-vous simplement dans une autre cage? Avez-vous déjà été libre avant tout ce que vous avez commencé?



Les + : La suite de l'excellent jeu d'énigmes Télécharger le jeu gratuit Forever Lost: Episode 2 HD





All That Remains: Part 1 (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.8, 478 Mo, iOS 8.0, Glitch Games) passe de 1,99 € à gratuit. « Duncan Price est paranoïaque », ils disaient. C'est le « cinglé du village », ils disaient. Ils racontaient énormément de choses à son sujet. Maintenant, ils ne racontent plus rien. Car ils sont morts.

Campbell Price revient à lui, désorienté, dans ce qui semble être le vieux bunker de son père. La soirée d'hier a été agitée, mais pas à ce point-là. Comment a-t-il atterri ici ?

Vous entendez une voix familière à la radio bidirectionnelle, votre sœur vous explique que vous êtes dans le bunker pour votre propre sécurité.



Pour les fans de point'n'click, All That Remains : Part 1 comprend un appareil photo intégré au jeu pour prendre des photos des indices trouvés en chemin, des tas d'énigmes à résoudre et une bande-son originale.



Les + : De nombreux puzzles qui vous donneront du fil à retordre

Une magnifique bande-son composée par Richard J. Moir Télécharger le jeu gratuit All That Remains: Part 1





Forever Lost: Episode 3 HD (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.2.6, 709 Mo, iOS 8.0, Glitch Games) passe de 5,99 € à gratuit. La vérité est proche dans l'épisode 3 de cette saga du genre point & click qui vous propose de revenir en 1806 ! Pour décors, vous aurez un asile aux pratiques discutables. Evidemment, cela fait flipper et il vous faudra être attentif et intelligent pour avancer dans l'aventure. Trouver des indices, résoudre des mystères, ramasser des objets, prendre des photos, etc, un classique très bien réalisé !



Les + : Tout en 3D

Ambiance ambiance ! Télécharger le jeu gratuit Forever Lost: Episode 3 HD





The Forgotten Room (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.1, 436 Mo, iOS 8.0, Glitch Games) passe de 2,99 € à gratuit. Incarnez l'enquêteur paranormal John «Buster of Ghosts» Murr alors qu'il explore une autre maison mystérieusement effrayante. Cette fois, il parle du cas d'Evelyn Bright, une fillette de 10 ans qui a disparu alors qu'elle jouait à cache-cache avec son père.



Est-ce que John résoudra le mystère de la fille disparue et découvrira ce qui s'est réellement passé dans la pièce oubliée? Connectez-vous dès maintenant pour le découvrir!



Les + : Préparez-vous à frissonner... Télécharger le jeu gratuit The Forgotten Room





A Short Tale (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.7, 447 Mo, iOS 8.0, Glitch Games) passe de 3,99 € à gratuit. Dans A Short Tale, vous incarnez Jason, un grand frère qui aurait dû faire attention à ce qu'il souhaitait. Après avoir souhaité redevenir petit pour se sentir plus proche de son jeune frère, Jason se retrouve dans un monde étonnamment vaste.



Explorez, résolvez des énigmes et n'oubliez pas d'utiliser l'appareil photo du jeu pour pouvoir prendre des photos de tous les indices que vous trouverez en chemin.



Les + : Les graphismes Télécharger le jeu gratuit A Short Tale





Dice Bag (Jeu, Utilitaires, iPhone / iPad, v1.0.9, 43 Mo, iOS 11.0, Lost Minds) passe de 1,99 € à gratuit.

Constituez votre collection de dés, en choisissant les types de dés, les matériaux et les arrière-plans en fonction de vos goûts ou du jeu auquel vous jouez. Puis lancez les dés en 3D, déplacez-les ou touchez-les pour les sélectionner, les relancer ou les retirer.



Les + : Pour vos jeux de soirée Télécharger le jeu gratuit Dice Bag





Ferris Muellers Day Off (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.5, 295 Mo, iOS 8.0, Glitch Games) passe de 1,99 € à gratuit. Ferris Mueller's Day Off vous est proposé par les créateurs de Forever Lost. Il s'inspire des jeux d'aventure classiques de type point-and-click et de l'amour des films des années 80. Parlez aux habitants de la ville et résolvez des énigmes pour trouver les neuf carottes d'or que Ferris a cachées dans l'espoir de le retrouver.



Il y a une caméra dans le jeu pour vous aider à garder une trace de tous les indices et des pièces que vous trouvez. Il dispose également d'un système d'indices pour les moments où vous êtes vraiment bloqué.



Les + : Une valeur sûre dans le domaine des point'n'click Télécharger le jeu gratuit Ferris Muellers Day Off





Veritas (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.4, 675 Mo, iOS 8.0, Glitch Games) passe de 5,99 € à gratuit. Veritas est la suite spirituelle à l'excellente trilogie Forever Lost.



Mais plutôt que de replonger dans une aventure 2D en point & click, Veritas passe à la vitesse supérieure en apportant un moteur 3D qui nous rappelle les cadors du genre comme The Room.



Dans ce jeu de puzzle narratif, le joueur doit explorer un mode sombre, inquiétant et rempli de mystères afin de comprendre ce qui s'est passé et comment en sortir. Avec vous, un appareil photo qui vous permet de capturer tout ce qui est important : affiches, indices, murs ou de taches de sang. Tout ceci vous sera utile à un moment ou à un autre afin de résoudre des énigmes et reconstituer le mystère. Télécharger le jeu gratuit Veritas





Applications gratuites iOS :

PDF: Scanner, converter (App, iPhone / iPad, v10, 89 Mo, iOS 8.0, Nikita Khromov) passe de 0,99 € à gratuit. Une simple application qui permet de numériser des documents et de convertir des images en PDF. Sauvegardez et partagez-les partout et à tout moment.



Vous n'avez plus besoin de trouver un scanner, maintenant vous pouvez numériser des documents en déplacement en utilisant simplement votre iPhone ou iPad.



Vous pouvez créer un seul PDF à partir de tous les documents numérisés ou créer des PDF séparément. Tous les fichiers scannés seront stockés sur la page du scanner afin que vous puissiez continuer à travailler avec eux plus tard...



Les + : Pratique pour emporter vos documents Télécharger l'app gratuite PDF: Scanner, converter





Recipes (App, iPhone, v1.0, 36 Mo, iOS 11.3, Kaushik Sureja) passe de 1,99 € à gratuit. Recipes fournit une vaste collection d'idées de repas adaptées à toute votre famille. Les catégories incluent les repas en famille, la boîte à lunch pour enfants, les recettes pour tout-petits, pour une bonne santé, les soupers rapides et le camping en famille.



Chaque recette comprend une brève description, les calories et le temps de préparation.Les recettes peuvent également être mises en favoris pour un accès rapide.



Les + : L'application comprend plus de 100 recettes en tout Télécharger l'app gratuite Recipes





Promotions iOS :

Cosmic Frontline AR (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.71, 211 Mo, iOS 11.0, Hofli Limited) passe de 2,99 € à 0,99 €. La guerre cosmique fait rage ! Préparez-vous à de superbes graphismes en 3D et à des combats spatiaux spectaculaires. Développé exclusivement pour iPhone et iPad, Cosmic Frontline est le jeu de stratégie de RA le plus spectaculaire à ce jour.



Naviguez entre les étoiles, colonisez de nouveaux mondes et partez à la conquête des planètes ennemies. Construisez votre vaste flotte de vaisseaux spatiaux et préparez-vous pour la plus grande bataille que la galaxie ait jamais vue. Apprenez les meilleures tactiques, et avec la bonne stratégie inversez le cours de la guerre. Savoir quand défendre et quand attaquer peut faire toute la différence entre la victoire et défaite. Planifiez vos coups avec précaution, on ne sait jamais combien il y en aura.



Les + : L'AR qui apporte une nouvelle dimension Télécharger Cosmic Frontline AR à 0,99 €





Artifact (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 353 Mo, iOS 12.0, Mikhail Bakunovich) passe de 4,99 € à 0,99 €. Artifact est un jeu de puzzle 3D qui stimule l'imagination et où vous devez déplacer et faire pivoter des objets pour assembler des pièces de céramique brisées. Inspiré du kintsugi, l'art japonais de la réparation des poteries brisées.



Le jeu contient 40 puzzles dans cinq thèmes avec une atmosphère et une musique uniques : Grèce, Égypte, Chine, Amérique, Afrique.



Le jeu a des contrôles simples et intuitifs et comprend des indices visuels. Faites tourner une base et déplacez les fragments pour assembler des objets d'art : une amphore grecque, un vase chinois ou une statue égyptienne. Télécharger Artifact à 0,99 €