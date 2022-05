Bons plans iOS : Artifact, Blur, Dadi

⏰ Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir



Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Artifact, Blur, Dadi. L'occasion d'économiser 25€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

57° North (Jeu, Aventure / Livres, iPhone / iPad, v1.5, 1,2 Go, iOS 15.0, Mighty Coconut) passe de 2,99 € à gratuit. Lorsque deux cousins sont naufragés sur une île isolée de l'Alaska, c'est à vous de les aider à survivre, à s'échapper et peut-être même à découvrir pourquoi il y a tant de caméras de sécurité ici au milieu de nulle part ...



57 ° North raconte une histoire captivante avec des centaines de décisions et des fins multiples qui dépendent des choix que vous faites.



Pour une expérience encore plus immersive, il fonctionne également avec le Merge Cube (https://mergevr.com/cube) pour donner vie à de magnifiques illustrations dans la paume de votre main. Ne vous laissez pas trop distraire en regardant le paysage ... nous avons entendu qu'il y a des ours sur l'île.



Les + : Sublime

Le scénario Télécharger le jeu gratuit 57° North





Fill me up (Jeu, Casse-tête / Éducation, iPhone / iPad, v3.3.0, 28 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 0,99 € à gratuit. Un jeu de puzzle pour les amateurs de puzzle. Remplissez la grille avec des pièces de puzzle de forme étrange.



Un concept basique, mais toujours aussi prenant !



Les + : Une centaine de niveaux Télécharger le jeu gratuit Fill me up





Dadi (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 246 Mo, iOS 10.0, Pascal Monaco) passe de 2,99 € à gratuit. Le cube doit atteindre l'objectif, mais ce n'est possible que si le portail est activé. Il faut donc pousser, connecter, séparer - et surtout : réfléchir avec stratégie. Les fonctions de DADI sont simples, mais les casse-têtes vont te remuer les méninges.



D'un niveau à l'autre, les casse-têtes deviennent plus compliqués, les défis plus durs à relever et il y a souvent plus d'une solution au problème.



Les + : Si vous êtes à la recherche d'un beau défi, vous allez être servi Télécharger le jeu gratuit Dadi





Applications gratuites iOS :

Blur (App, iPhone, v2.0, 19 Mo, iOS 12.0, Alexander Sukhanov) passe de 0,99 € à gratuit. Blur Background utilise l'apprentissage automatique pour conserver la netteté du premier plan de votre photo tout en floutant l'arrière-plan. Prenez une photo en utilisant l'appareil photo avant ou arrière.



Vous pouvez ensuite choisir parmi cinq styles de flou et régler l'intensité à l'aide d'un curseur. Les photos floutées peuvent être enregistrées dans le rouleau de l'appareil photo ou partagées directement avec d'autres applications.



Les + : Les résultats sont impressionnants Télécharger l'app gratuite Blur

Snap Markup (App, iPhone / iPad, v2.4, 8 Mo, iOS 12.0, Raghvendra Bhargava) passe de 2,99 € à gratuit. Snap Markup est un outil photo pour faire des annotations : il balisera votre photo avec différentes formes et l'enverra n'importe où. Snap Markup fournit différentes formes de dessin telles que dessin libre, rectangle, triangle, ligne, flèche, cercle, effet de flou, mise au point, rotations, texte et recadrage.



C'est une application puissante à avoir dans votre boîte à outils du parfait photographe !



Les + : Ajouter des annotations pour vos besoins pro Télécharger l'app gratuite Snap Markup





MotivateMe (App, iPhone, v5.3.9, 75 Mo, iOS 10.0, Davide Fiorino) passe de 1,99 € à gratuit. Chacun d'entre nous a le pouvoir de réaliser ses rêves. Le problème est que la plupart des gens ne sont pas assez motivés ou concentrés sur leurs objectifs. Que vous vouliez devenir un champion dans votre sport ou le meilleur dans votre travail, les principes de la motivation sont les mêmes.



MotivateMe n'est pas une to-do : il fait bien plus que vous rappeler vos activités, il vous motive à les réaliser !



Les + : De l'aide pour atteindre vos objectifs Télécharger l'app gratuite MotivateMe





Promotions iOS :

Candleman (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v3.2.5, 1,3 Go, iOS 9.0, Ming Gao) passe de 4,99 € à 2,99 €. Bien que cette petite bougie qui ne brûle que 10 secondes, elle est déterminée à tracer son chemin dans l'obscurité pour trouver la lumière.



Candleman est un jeu original d'aventure et d'action bercé d'un scénario unique. Jouez une petite bougie qui ne s'enflamme que le temps de 10 secondes, et défiez les énigmes des pièges de lumière et d'ombre. Partez à la recherche la lumière lointaine dans une ambiance pleine de suspens pour découvrir la morale d'une fable d'actualité...



Les + : Les graphismes

De beaux défis Télécharger Candleman à 2,99 €





Artifact (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 353 Mo, iOS 12.0, Mikhail Bakunovich) passe de 4,99 € à 1,99 €. Artifact est un jeu de puzzle 3D qui stimule l'imagination et où vous devez déplacer et faire pivoter des objets pour assembler des pièces de céramique brisées. Inspiré du kintsugi, l'art japonais de la réparation des poteries brisées.



Le jeu contient 40 puzzles dans cinq thèmes avec une atmosphère et une musique uniques : Grèce, Égypte, Chine, Amérique, Afrique.



Le jeu a des contrôles simples et intuitifs et comprend des indices visuels. Faites tourner une base et déplacez les fragments pour assembler des objets d'art : une amphore grecque, un vase chinois ou une statue égyptienne. Télécharger Artifact à 1,99 €