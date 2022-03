Les prix des produits Apple en Russie ont explosé chez les revendeurs

Depuis que Poutine a déclenché l'invasion et les bombardements en Ukraine, les sanctions ont été nombreuses contre la Russie. L'une des dernières en date concerne directement Apple qui a décidé hier soir de stopper l'expédition de ses appareils vers la Russie et ne plus accepter de commandes sur l'Apple Store en ligne Russe. Sans surprise, les produits Apple ont explosé en prix...

Des iPhone 13 à plus de

2500 euros

Quand un produit se fait rare, il devient automatiquement plus cher, car les solutions pour l'acquérir deviennent restreintes. Selon le point de vente russe iPhones.ru, les revendeurs de produits Apple s'en donnent à cœur joie pour écouler les derniers stocks d'iPhone, d'iPad, de Mac... Comme ils savent qu'Apple a complètement interrompu les ventes sur son site internet et les expéditions dans tout le pays, les derniers produits restants dans les stocks se commercialisent à prix d'or !



Voici une liste des tarifs actuellement pratiqués par le revendeur Yandex :

L'iPhone 13 Pro Max 1 To le plus cher : 2506,81€ (308 679 roubles)

L'Apple Watch Series 7 en 45 mm la plus chère : 1627,56€ (199 990 roubles)

L'iPad Pro 12,9 pouces en 2 To le plus cher : 2822€ (343 986 roubles)

iPhones.ru explique avoir rapidement vu les prix gonfler chez les revendeurs après l'annonce d'Apple de cesser les ventes et les expéditions en Russie :

Quelque temps après l'annonce par Apple de la suspension temporaire des ventes de ses équipements en Russie, les magasins hors chaîne et les vendeurs individuels ont fortement augmenté les prix.

Ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y a pas que chez les vendeurs tiers où les prix ont augmenté, sur le marché de l'occasion, les particuliers ont compris que suite au retrait d'Apple dans le pays, il devenait possible de vendre un produit déjà utilisé bien plus cher que s'il était neuf !

Les abus sont nombreux essentiellement parce que le marché russe n'est plus alimenté par Apple qui a ouvertement abandonné le pays après la déclaration de guerre contre l'Ukraine.