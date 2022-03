Amazon brade les prix de ses appareils avec Alexa

Amazon propose en ce moment des avantages tarifaires sur plusieurs de ses produits avec Alexa intégré. Que ça soit les enceintes connectées ou encore la Fire TV, on retrouve des réductions allant jusqu'à 50€ de remise par rapport au prix habituel. Pour l'occasion, nous vous avons fait un résumé des meilleures offres.

Alexa à un prix très accessible

Les enceintes connectées, les caméras de surveillance Wi-Fi ou encore les clés HDMI connectées d'Amazon sont parmi les plus populaires du marché. Grâce à ses prix accessibles et aux performances de son assistant vocal, Amazon arrive à nous convaincre à acheter ses produits les uns après les autres. Pour commencer ce mois de mars, l'entreprise a décidé de brader les prix de plus de dix de ses appareils les plus tendance du moment.

Le Nouvel Echo Dot (4e génération) : Vous cherchez une enceinte connectée assez discrète niveau design avec un assistant vocal qui sait presque répondre à tout ? Vous avez ce qu'il vous faut.

- Proposé à 34,99€ au lieu de 59,99€, les principaux points forts du Nouvel Echo Dot sont sa diversité de couleurs (Noir, blanc et bleu), mais aussi sa qualité audio fortement amélioré .

La Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa : Véritable alternative à la coûteuse Apple TV HD, Amazon propose une clé HDMI avec de nombreuses applications à votre disposition.

- Proposé à 24,99€ au lieu de 39,99€, les points forts de la Fire TV Stick sont la prise en charge de la technologie Dolby Atmos, le gain de performance comparé aux générations précédentes, la télécommande vocale...

La Nouvelle Blink Outdoor : La surveillance ne se passe pas qu'à l'intérieur de chez soi, de plus en plus de personnes installent des caméras extérieures à l'entrée de leur logement ou dans leur jardin. La Blink Outdoor d'Amazon se place facilement dans les meilleures caméras du moment !

- Proposé à 64,99€ au lieu de 99,99€, les atouts de la Blink Outdoor sont la résistance aux intempéries, l'autonomie de 24 mois ou encore la détection des mouvements.

Echo Show 8 (2e génération, modèle de 2021) : profitez d'une enceinte connectée avec un écran tactile HD de 8". Il vous permettra de passer des appels vidéo, de regarder des séries et vidéos, de lancer une chaine de TV, d'avoir des images en réponse à vos requêtes Alexa...

- Proposé à 94,99€ au lieu de 119,99€, les principaux points forts sont la caméra de 13 mégapixels qui peut vous servir de caméra, un large accès aux services de streaming les plus populaires, la gestion de la domotique...

