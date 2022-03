Apple s'associe à UNICEF USA pour récolter des dons pour l'Ukraine

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Actualité Apple

Julien Russo

Comme beaucoup de ses concurrents, Apple a particulièrement été choqué de l'agressivité de Vladimir Poutine envers l'Ukraine. Le Président russe a lancé du jour au lendemain une opération militaire pour envahir et bombarder l'Ukraine mettant en danger des millions de civils. Apple a été l'une des premières entreprises à apporter son soutien à l'Ukraine, aujourd'hui, le géant californien passe à un niveau supérieur en récoltant des dons depuis l'accueil d'iTunes aux États-Unis.

Apple x UNICEF

Les Américains qui se rendent sur le site apple.com peuvent apercevoir depuis plus d'une heure un message spécial en tête de la page d'accueil. Apple a ajouté un lien direct vers iTunes avec la phrase "Faites un don pour soutenir les familles touchées par la crise en Ukraine".

En coopération avec l'UNICEF, Apple propose à sa clientèle de faire une donation financière pour aider les familles qui sont restées en Ukraine, mais aussi celles qui ont choisi de se réfugier dans des pays voisins comme la Pologne ou la Slovaquie.



Les dons que peuvent faire les visiteurs vont de 5 dollars à 200 dollars, il n'est pas possible de personnaliser la somme, mais si on souhaite donner plus que 200 dollars ou moins que 5 dollars, il est envisageable de réaliser plusieurs donations.



Pour faciliter le paiement, Apple a sélectionné le paiement maison via l'Apple ID, la transaction sera la même que si vous achetez une application sur l'App Store ou un contenu sur l'iTunes Store. Évidemment, Apple ne prendra pas de commission de 30% ou 15% sur la transaction (encore heureux).

Apple explique dans les petites lignes de l'opération que l'ensemble des dons iront directement à UNICEF USA et seront dédiés à l'aide des Ukrainiens qui rencontrent des difficultés pour trouver de la nourriture, des produits de première nécessité, s'habiller...



Dans une lettre envoyée en interne, Tim Cook a confirmé il y a 72 heures qu'un système de donation est également ouvert pour les employés qui souhaitent aider financièrement les Ukrainiens. Contrairement aux dons des clients, Apple s'engage ici à doubler les dons à un taux de 2:1 pour les organisations éligibles.



Dernier point en ce qui concerne l'Ukraine, Apple a aussi mentionné faire prochainement un don pour aider le pays face au conflit en cours. La somme n'a pas été communiquée ni la date de quand cette aide sera donnée, toutefois il pourrait s'agir de plusieurs millions de dollars. Apple l'a déjà fait précédemment pour aider des populations qui avaient vécu des catastrophes naturelles en Europe comme aux États-Unis.