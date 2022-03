L'iPad Air 5 aurait bien la puce M1, 128 Go de SSD et 8 Go de RAM

Il y a 4 heures

iPad

Alban Martin

3



La cinquième génération de l'iPad Air qui doit être dévoilée ce soir lors du premier keynote Apple de l'année serait dotée d'une série d'éléments internes considérablement améliorés, selon un rapport plausible provenant d'Asie. Il vient s'ajouter à ceux des iPhone SE 3 et iPhone 14.

Un doublement de la RAM sur l'iPad Air 5

Selon une énième publication du compte "yeux1122" sur le site Naver, l'iPad Air 5 sera bel et bien équipé de la puce M1. La puce M1 dispose d'un processeur à 8 cœurs et d'un GPU à 7 ou 8 cœurs, et comparativement, la puce A15 dispose d'un processeur à 6 cœurs et d'un GPU à 5 cœurs. En plus de cela, l'iPad Air 2022 sera crédité d'une mémoire vive de 8 Go, soit le double de ce que propose l'actuel iPad Air 4.

Le nouvel iPad Air serait également doté d'une capacité de stockage de 128 Go, contre 64 Go pour le modèle précédent. L'iPad Air de cinquième génération conserverait sa grille tarifaire, soit 599 dollars ou 669 euros.



Le leaker a commencé à se faire une réputation en évoquant le changement de taille de l'iPad Mini 6 avant tout le monde (même si la dimension n'était pas exacte) et puis avec des détails inédits sur l'iPhone SE 3 et l'iPhone 14.



Les précédentes rumeurs concernant l'iPad Air 5 laissaient entendre qu'il serait très similaire à l'iPad mini 6, avec la puce A15 Bionic et la connectivité 5G. L'ajout de la puce M1 à l'iPad Air le rapprocherait de l'iPad Pro, plus cher et plus haut de gamme, mais se démarquant avec l'écran ProMotion 120 Hz (+ mini-LED dans le modèle 12,9 pouces), le double appareil photo arrière et la caméra LiDAR.



Qui pourrait être tenté par l'iPad Air 2022 ? Découvrez-le ce soir à 19 heures lors du keynote Apple.