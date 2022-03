Bons plans iOS : SaGa Frontier Remastered, Scanner Lens, Up Slide Down

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment SaGa Frontier Remastered, Scanner Lens, Up Slide Down. L'occasion d'économiser 40€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Zenge (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 429 Mo, iOS 7.1, Michal Pawlowski) passe de 0,99 € à gratuit. Voilà un OVNI que l'on ne peut pas classer vraiment dans les jeux vidéo. Il se rapproche plutôt d'un puzzle conceptuel zen et très beau, sans être difficile.



Zenge est beau, relaxant, presque onirique.



Les + : Sans stress (pas de chrono, ni vie)

70 niveaux Télécharger le jeu gratuit Zenge





Art Of Gravity (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.06, 184 Mo, iOS 9.0, Michal Pawlowski) passe de 0,99 € à gratuit. Art Of Gravity est un jeu de puzzle basé sur le voxel / la physique et orienté sur le thème de la destruction de figures abstraites, ce qui donne lieu à des représentations fascinantes de danse avec la gravité.



Les + : Le concept et les graphismes

Trailer :

Télécharger le jeu gratuit Art Of Gravity





Up Slide Down (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.3, 7 Mo, iOS 13.0, Digital Hole Pvt. Ltd.) passe de 1,99 € à gratuit. Up Slide Down offre la distraction parfaite dans les moments de pause.



Il propose une collection de neuf puzzles coulissants différents, chacun avec un thème différent. L'objectif général est de faire glisser les tuiles dans le bon ordre le plus rapidement possible.



Vous pouvez prévisualiser l’ordre des tuiles à tout moment et surveiller le nombre de mouvements et le temps pris en haut de l’écran.



Les + : Si vous aimez vous casser la tête Télécharger le jeu gratuit Up Slide Down





Applications gratuites iOS :

Scanner Lens (App, iPhone / iPad, v1.8.0, 106 Mo, iOS 11.0, Atlasv Global Pte. Ltd.) passe de 9,99 € à gratuit. ScannerLens vous permet de réaliser des numérisations claires et nettes d'un simple toucher. L'application est dotée d'excellentes capacités de reconnaissance de texte, ce qui garantit des copies numériques de haute qualité à chaque fois. L'obturateur automatique et la détection des bords sont également disponibles.



Importez vos numérisations dans Photos et partagez-les facilement, où et quand vous le souhaitez. Toutes les numérisations sont stockées localement, ce qui permet de garantir leur sécurité.



Les + : L'importance d'avoir un scanner sur soi Télécharger l'app gratuite Scanner Lens





Witch for Twitch (App, iPhone, v1.0, 2 Mo, iOS 14.0, Oliver Mason) passe de 0,99 € à gratuit. Witch for Twitch est un client pour Twitch. La première application qui vous permet de regarder Twitch directement depuis votre montre.



Désormais, vous ne manquerez plus aucun stream en direct, vous pourrez les voir sur votre montre !



Les + : Voir les vidéos depuis votre montre Télécharger l'app gratuite Witch for Twitch





ProLight (App, iPhone, v3.1.0, 20 Mo, iOS 10.3, Paul Roden II) passe de 1,99 € à gratuit. ProLight est plein de possibilités pour éclairer votre jour et votre nuit. Vous pouvez choisir entre une lumière stroboscopique, une lumière d'écran ou un clignotement. Il dispose d'une assistance vocale pour les personnes malvoyantes ou qui ont du mal à lire les boutons.



Il y a également une carte embarquée avec des indications détaillées pour que vous ne vous perdiez jamais. Il sert également de dispositif de sécurité pour que les conducteurs soient conscients de votre présence.



Les + : Pratique Télécharger l'app gratuite ProLight





Promotions iOS :

The Escapists (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.12, 469 Mo, iOS 9.0, Team17 Digital Limited) passe de 4,99 € à 0,99 €. Le célèbre jeu d'évasion primé et encensé par la critique arrive sur iOS ! The Escapists offre aux joueurs la chance d'avoir un aperçu humoristique de la vie en prison. Comme c'est le cas pour tout détenu, l'objectif principal consiste à s'évader !



Avec des graphismes pixelisés à mi-chemin entre Zelda sur Gameboy et Minecraft, voici un très bon jeu de gestion / stratégie dans lequel il faudra accomplir les tâches du quotidien tout en récupérant en cachant ce qui vous servira à vous échapper. Ne pas être repéré par les matons, voilà votre dicton !



Les développeurs de Worms ont fait fort !



Les + : Complet et prenant Télécharger The Escapists à 0,99 €





Trivia Crack (Jeu, Quiz, iPhone / iPad, v3.154.0, 343 Mo, iOS 14.0, Etermax) passe de 10,99 € à 8,99 €. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Trivia Crack, il s'agit d'un des plus gros cartons de l'App Store. Le concept est très simple : jouez en réseau contre d'autres joueurs sur des quizz de diverses catégories !



Il s'agit ici d'une version payante, mais qui ne contient aucune publicité.



Les + : Apprenez en vous amusant

Le concept est simple, mais top Télécharger Trivia Crack à 8,99 €





Escapists 2: Pocket Breakout (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.11, 1,4 Go, iOS 12.1, Team17 Digital Limited) passe de 7,99 € à 0,99 €. Il est temps de recommencer votre évasion dans The Escapists 2: Pocket Breakout ! Risquez gros pour vous évader des prisons les plus sécurisées du monde mobile...



Créez votre propre taulard avec des centaines d'options de personnalisation et plongez dans The Escapists 2: Pocket Breakout. Explorez les plus grandes prisons jamais conçues, aux multiples étages, toits, bouches d'aération et tunnels souterrains. Respectez les règles, présentez-vous à l'appel, travaillez, suivez des routines strictes et planifiez votre fuite en secret !



Rejoignez jusqu'à 3 de vos amis pour élaborer l'évasion ultime en multijoueur local. Travailler en groupe vous permettra d'élaborer des plans encore plus élaborés et audacieux !



Les + : Très addictif Télécharger Escapists 2: Pocket Breakout à 0,99 €