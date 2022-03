Disney+ débarque sur la SFR Box 8

Hier à 19:18

Forfaits

Julien Russo

L'une des volontés du groupe Disney avec son service de streaming Disney+, ça a été de le rendre accessible à un maximum de support dès le lancement. Si les négociations ne sont pas toujours faciles avec les FAI en France, l'entreprise américaine a réussi à conclure un nouvel accord avec SFR.

Disney+ est disponible sur la

SFR Box 8

Bonne nouvelle pour les abonnés SFR qui possèdent la SFR Box 8, ils peuvent dès maintenant retrouver un nouveau service de streaming dans leur offre. Le FAI a réussi à trouver une entente avec le groupe Disney pour donner à ses abonnés un accès au service Disney+ sans avoir besoin de passer par un téléviseur connecté ou un équipement tiers.



Disney+ est désormais disponible par le carrousel des applications ou via le bouquet TV à la chaîne 68. SFR permet aussi un accès rapide via l'assistant vocal en prononçant juste la phrase "OK SFR, ouvre l'application Disney+".

Les abonnés SFR peuvent souscrire avec la grille tarifaire habituelle de Disney+, l'abonnement mensuel à 8,99€ ou le prix annuel fixé à 89,99€. Pour ceux qui veulent une expérience supplémentaire, SFR propose de souscrire à un pack spécial qui inclut Disney+ et un service complémentaire :

Disney+ et SFR Divertissement à 8,99€/mois au lieu de 13,99€/mois

à 8,99€/mois au lieu de 13,99€/mois Disney+ et RMC Sport à 19€/mois au lieu de 23,99€/mois

à 19€/mois au lieu de 23,99€/mois Disney+ et SFR Cinéma à 12€/mois au lieu de 18,99€/mois

à 12€/mois au lieu de 18,99€/mois Disney+, Deezer et SFR Divertissement à 17€/mois au lieu de 23,98€/mois

Ces options peuvent s'ajouter en cours d'abonnement ou à la souscription sur le site de SFR.

Pour rappel, la SFR Box 8 propose le Wi-Fi 6, la fibre avec un débit descendant jusqu'à 1 Gbit/s et un débit montant pouvant aller jusqu'à 500 Mbit/s, un boîtier TV compatible 4K HDR Dolby Vision, les appels illimités vers les fixes et mobiles et 160 chaînes et service TV.

L'abonnement est proposé à 26€/mois la première année puis 45€/mois au-delà de la période promotionnelle. Attention, un engagement est obligatoire sur les 12 premiers mois du contrat.