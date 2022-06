Disney+ débarque dans 35 nouveaux pays et territoires

Disponible aux États-Unis depuis le 12 novembre 2019 et en France depuis mars 2020, Disney+ n'a toujours pas terminé son processus de déploiement à l'international. Le service de streaming continue d'agrandir sa disponibilité en vue d'augmenter sa part de marché mondial. Découvrez les 35 nouveaux pays où débarque Disney+ dès aujourd'hui !

De nouveaux abonnés peuvent rejoindre la famille Disney+

Avec plus de 137 millions d'abonnés et des statistiques en croissances permanentes à chaque trimestre, le pari que s'était fixé le groupe de Mickey avec le service Disney+ est clairement une réussite. Le succès de Disney+ s'explique essentiellement par les licences que détient le groupe : Star Wars, Disney, Pixar, Marvel et National Geographic ainsi que d'autres programmes qui viennent de la Fox, ABC...



Après la conquête de plusieurs pays, Disney continue son aventure en lançant son service de streaming dans de nouveaux pays où des millions de personnes n'attendent que cela depuis plus de 2 ans et demi.

Une chose est sûre, c'est que cette nouvelle phase de lancements doit probablement terrifier Netflix qui observe de près la croissance de Disney+ depuis sa disponibilité aux États-Unis.

La liste des pays et territoires qui ont accès à Disney+

Si vous faites partie de l'un des pays ou territoires dans la liste ci-dessous, bonne nouvelle, vous pouvez souscrire une offre dès maintenant sur le site de Disney+ :

Les Îles Åland

L'Albanie

Andorre

La Bosnie-Herzégovine

La Bulgarie

La Croatie

L'Estonie

Les Îles Féroé

Gibraltar

La Grèce

La Hongrie

Le Kosovo

La Lettonie

Le Liechtenstein

La Lituanie

La Macédoine du Nord

Malte

Le Monténégro

La Roumanie

Saint-Marin

La Serbie

La Slovaquie

La Slovénie

La Pologne

La Tchéquie

Le Vatican

La Turquie

La Polynésie française

Saint-Pierre-et-Miquelon

Terres australes et antarctiques françaises

Saint-Martin

Svalbard et île Jan Mayen

Territoire britannique de l'océan Indien

Îles Pitcairn

Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha

Disney+ a également organisé une précédente phase de lancement il y a quelques jours, depuis le 8 juin, les pays suivants ont accès au célèbre service de streaming : l'Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, l'Oman, la Palestine, le Qatar, le Yémen, l'Algérie, l'Égypte, la Lybie, le Maroc et la Tunisie.

Si vous résidez dans l'un des pays cités ci-dessus, vous pouvez souscrire dès maintenant à Disney+.



Pour rappel, les prix diffèrent en fonction des pays, tout dépend de la TVA appliquée par l'État. En France, Disney+ est disponible au tarif de 8,99€ par mois ou 89,90€ pour un abonnement à l'année. Profitez de nombreux avantages comme les soirées virtuelles entre amis avec GroupWatch, le téléchargement des films et séries pour un visionnage hors ligne, un contrôle parental pour les profils des mineurs, de la 4K et du son Dolby Atmos et de 4 flux en simultané.

