Les nouvelles applications : Go To Sleep, Auledge, Ausum

Go To Sleep (App, iPhone, v1.0.1, 7 Mo, iOS 15.0, Michael Tigas) Évitez de vous coucher trop tard chaque soir.



Voyez à quelle heure vous risquez de vous réveiller le lendemain, et prenez de meilleures décisions quant à l'heure du coucher.



Go To Sleep vous aide à améliorer vos habitudes de sommeil et à prendre conscience de l'heure à laquelle vous risquez de vous réveiller le lendemain.



Ajoutez le widget Go To Sleep à votre écran d'accueil pour savoir à tout moment à quelle heure vous risquez de vous réveiller le lendemain, en fonction de votre objectif de sommeil, et décider rapidement si vous devez vous coucher. Consultez également votre objectif de sommeil, votre heure de réveil idéale et votre moyenne de sommeil récente en vous connectant à Apple Health. Télécharger l'app gratuite Go To Sleep





Wakeout Kids (App, iPhone / iPad, v1.04, 338 Mo, iOS 14.0, Andres Canella) En tant que parents, nous avons conçu Wakeout Kids pour faire de l'exercice une partie amusante des activités quotidiennes essentielles de nos enfants.



Le manque de mouvement physique déséquilibre les enfants... et les enfants déséquilibrés peuvent être flous. Ce qui n'est amusant pour personne !



Avec Wakeout Kids, nous offrons aux enfants et aux parents une façon amusante de bouger, de rire et de se retrouver. Courez sur le pont d'un bateau pirate, bougez comme une pieuvre sous l'eau, ou rugissez comme un lion dans un safari - Wakeout Kids fait de l'exercice une activité amusante pour vos enfants.



Les enfants actifs sont plus équilibrés, ont une durée d'attention plus longue, mangent et dorment mieux. C'est pourquoi nous pensons que votre enfant adorera être actif avec Wakeout Kids. Télécharger l'app gratuite Wakeout Kids





Auledge (App, iPhone, v2.0.5, 57 Mo, iOS 11.0, Quang Tuan Dang) Imaginez une vie sans YouTube. Vous seriez contraint de regarder la télévision ou des films sur Netflix, produits par plusieurs grands programmes et studios. Quels que soient leurs efforts, ces moyens officiels ne pourraient tout simplement pas combler le vide créatif occupé par des millions de petits créateurs quotidiens.



Dans l'industrie du podcasting, les plates-formes existantes comme Spotify sont similaires à la télévision et à Netflix ; elles donnent la priorité à quelques podcasts de qualité production. Malheureusement, de par leur conception, des millions de podcasts quotidiens potentiellement fascinants sont laissés à l'abandon dans un océan de contenu non découvert.



En tant qu'observateurs, nous avons entrepris de créer une nouvelle plateforme de podcasting appelée Auledge, dédiée aux créateurs et aux auditeurs de tous les jours qui recherchent une plus grande diversité de contenu. Télécharger l'app gratuite Auledge





Ausum (App, iPhone, v1.45.1, 25 Mo, iOS 14.1, Listory Corp) AUSUM transforme les articles, les billets de blog et les bulletins d'information des meilleurs éditeurs et leaders d'opinion du monde en courts résumés audio. Il vous permet de rester informé et d'être inspiré plus rapidement, à tout moment et en tout lieu. Vous êtes assuré d'apprendre quelque chose de nouveau en moins de 3 minutes !



- Écoutez les versions audio en déplacement

- Contenu sélectionné parmi les meilleurs éditeurs, bulletins d'information et leaders d'opinion du monde.

- Pour vous - Recommandations personnelles.

- Les idées les plus importantes dans des extraits audio de 3 minutes ou moins. Télécharger l'app gratuite Ausum