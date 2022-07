Nouvelles applications : Missyt, Sleep monitoring 2, Oniri

Cette semaine, nous avons de nouveau découvert quelques applications intéressantes, notamment un réseau social pour les relations longue distance, un utilitaire du suivi du sommeil ou encore un analyseur de rêves. Voilà qui devrait trouver preneur pour l'été.

Si vous ne vous souciez pas de vos rêves et que vous voulez juste une bonne nuit de repos, cette application est faite pour vous. Sleep monitoring 2 interagit avec votre Apple Watch et votre application Santé pour vous aider à suivre votre sommeil. Elle n'est pas aussi conviviale que certaines autres apps, mais elle peut analyser vos habitudes de ronflement et est très axée sur les données. Même sans montre connectée, l'app peut détecter quand vous ronflez.

Oniri (App, iPhone / iPad, v4.2.4, 119 Mo, iOS 12.0)

Utilisez Oniri pour noter, comprendre et contrôler vos rêves. Tenez un journal des rêves ; accédez aux techniques de rêve lucide les plus populaires, à des centaines d'interprétations, à des statistiques et bien plus encore. Les fonctionnalités comprennent des guides audio, des alarmes, des rappels, des sons de sommeil et bien plus encore pour mieux se souvenir et comprendre une nouvelle partie de soi.

