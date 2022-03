Stockage iPhone : Apple contraint de s'approvisionner en Chine pour la première fois ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Actualité Apple

Alexandre Godard

Réagir



Avec les problèmes actuels rencontrés par les fournisseurs japonais d'Apple en ce qui concerne la production de mémoire flash pour l'iPhone, la pomme pourrait étendre sa liste de partenaires pour ne pas se retrouver dans le pétrin et devinez quoi, la Chine est à l'étude.

Japon OUT, Chine IN !

Les histoires de pénurie et des problèmes d'approvisionnement vous fatiguent, sachez que nous aussi. En ce jeudi 31 mars 2022, Bloomberg nous apprend qu'Apple est actuellement en pleine réflexion sur sa chaîne d'approvisionnement et pourrait procéder à un rétropédalage.



Suite aux perturbations, Apple aurait l'idée d'acheter de la mémoire flash iPhone (stockage) pour la toute première fois à un fournisseur chinois. Si cela venait à être effectif, l'entreprise la plus cotée en bourse au monde serait en contradiction avec ses déclarations passées dans lesquelles elle expliquait vouloir fortement diminuer sa dépendance à l'égard de la Chine.

Initialement, Apple se fournit auprès de deux sociétés japonaises nommées Kioxia et Western Digital. Le souci, c'est qu'elles ont récemment rencontré des difficultés sanitaires (contaminations de matériaux) qui ont eu pour conséquence une réduction considérable du rythme de production.



Face à la problématique, le géant californien se serait rendu compte qu'une diversification plus étendue est nécessaire. Le regard se tourne donc du côté de la Chine, même si le choix risque de faire débat.

Le retard chinois dans ce domaine face aux concurrents japonais pourrait néanmoins faire échouer l'opération. Apple se laisse encore de nombreux mois pour analyser la situation et savoir si la qualité sera au rendez-vous.