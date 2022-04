Profitez de la baisse du prix de l'essence avec l'app Gasoil Now

À partir de ce 1er avril et pendant quatre mois, l'État français propose une remise à la pompe de 15 centimes par litre pour faire face à l'envolée des prix du carburant du à la spéculation autour du conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi pour éviter un nouvel épisode des gilets jaunes. Les français qui avaient déjà du mal à remplir leur réservoir en 2019 quand le diesel était à 1,50€, ne peuvent plus se permettre de faire le plein en 2022 avec des prix qui dépassent largement les 2€ pour tous les types d'essence.



Avec cette mesure d'urgence, de nombreuses stations vont pouvoir vendre de l'or noir à des tarifs plus raisonnables. Une application comme Gasoil Now est là pour vous y aider.

Gasoil Now permet de trouver les stations les moins chères

Comme l'explique le Premier Ministre Jean Castex, la remise s'effectuera au moment du paiement, en caisse ou par carte bancaire à la pompe, et ne sera donc pas visible d'emblée sur les panneaux des établissements. Un arrangement avec les fournisseurs qui seront remboursés par la suite. Une logique un peu compliquée à suivre pour les clients qui devront calculer de tête le prix réel au moment de se rendre à la pompe.

Si la baisse n'est donc pas directement palpable, mieux vaut se doter d’un outil afin de se diriger d'emblée vers les stations services les plus abordables. Une app comme Gasoil Now que l'on a déjà présentée à plusieurs reprises, inclus souvent la remise, notamment grâce a la communauté. Pour ceux qui n’auraient jamais utilisé ce genre de service, l’appli liste autour de vous tous les lieux vendant de l'essence au meilleur prix, que ce soit du diesel, du sans-plomb, du gaz naturel, du bioéthanol ou encore du superéthanol. Elle ne se limite d'ailleurs pas qu'à cela avec la présence des bornes de recharge électriques pour les véhicules non thermiques ainsi que celle des stations de lavage. Si vous vous en servez souvent, il est possible d'enregistrer un profil avec les caractéristiques de sa voiture afin d’affiner les données affichées.



D'ailleurs, si les français en profitent depuis des années, Gasoil Now est également intéressant en Belgique, en Andorre ou à Monaco car elle repose sur les utilisateurs pour établir un maillage du pays et proposer un catalogue géolocalisée et à jour. En France et au Portugal notamment, les données proviennent principalement des gouvernements.

Précision sur la réduction temporaire de l'essence

Sachez que la baisse de 15 centimes sera même de 18 centimes dans l'Hexagone, de 17 centimes en Corse et de 15 centimes en Outre-mer, tout cela à cause des calculs liés à la TVA qui est respectivement de 20%, 13% et 0% d'après le ministère de l'Ecologie.

Télécharger l'app gratuite Essence / Gasoil Now