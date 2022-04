Cash App : 8 millions d'utilisateurs concernés par une faille de sécurité

Cash App vient d'annoncer auprès de la SEC que plus de 8 millions de ses utilisateurs avaient été affectés par une faille de sécurité. La cause, un ancien employé qui aurait gardé l'accès aux données confidentielles après son départ de l'entreprise.

Cash App : un problème qu'il faut rapidement résoudre

Cash App est une application mobile qui offre la possibilité à ses utilisateurs de transférer rapidement de l'argent entre eux mais également d'approcher la cryptographie ou l'investissement en actions. Disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni, le service lancé en 2013 compte actuellement plus de 36 millions d'utilisateurs actifs.



Une application qui pèse dans son domaine malgré une concurrence plus que féroce. Cependant, on apprend qu'une faille de sécurité aurait touché plus de 8 millions de personnes. Dans un rapport envoyé à la SEC il y a quelques jours, la société révèle qu'un ancien employé aurait conservé l'accès aux informations confidentielles de millions de clients américains alors même qu'il avait quitté l'entreprise il y a plusieurs mois.

Dans la liste des infos conservées par cet ancien employé, on retrouve le nom, le prénom, le numéro de téléphone et même le numéro de compte. Pire encore, cet ancien salarié pourrait même accéder à des informations bien plus secrètes comme la valeur d'un portefeuille de courtage, les avoirs et les transactions.



La société a donc informé les personnes touchées par mail même si elle ne semble pas réellement vouloir s'éterniser sur le sujet et donner certains détails. La porte-parole de Cash App, Danika Owsley, a expliqué que des mesures avaient été prises pour résoudre le problème le plus rapidement possible.