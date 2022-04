Bons plans iOS : Dead Cells, Triangle, 7 Minute TV Workout

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Dead Cells, Triangle, 7 Minute TV Workout. L'occasion d'économiser 26€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Vous voulez un bon jeu de rôle rétro à tour de rôle? Vous voulez jouer à un jeu qui vous fera rire aux éclats? Crisis of the Middle Ages est fait pour vous! Avec une histoire riche et un style des années 90, Crisis of the Middle Age vous mettra sur votre canapé avec plus de 6 à 10 heures de jeu intriguant, hilarant et amusant! Les + :

Crisis of the Middle Ages (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.9, 171 Mo, iOS 9.1, OrgAction LLC) passe de 1,99 € à gratuit.

Abby Ball est un casse-tête stimulant basé sur les lois de la physique, avec des graphismes sur écran Retina, des commandes par accéléromètre et une bande-son incroyable. Elle est mignonne, elle est drôle, elle veut juste collecter toutes les étoiles du succès dans le monde. Guidez Abby Ball sur une série de plateformes pour collecter des étoiles et atteindre la sortie avant la fin du temps imparti. Les + :

Snap Markup est un outil photo pour faire des annotations : il balisera votre photo avec différentes formes et l'enverra n'importe où. Snap Markup fournit différentes formes de dessin telles que dessin libre, rectangle, triangle, ligne, flèche, cercle, effet de flou, mise au point, rotations, texte et recadrage. C'est une application puissante à avoir dans votre boîte à outils du parfait photographe ! Les + :

Cette application ne nécessite que sept minutes de votre journée. Aucun équipement n'est nécessaire et vous pouvez littéralement faire les exercices n'importe où. Effectuez 12 exercices pendant 30 secondes, puis faites une pause de 10 secondes entre chaque exercice. L'application comprend des instructions vidéo HD et un guidage vocal pour chaque étape de l'entraînement. Vous pouvez également écouter de la musique en fond sonore. Les + :

Le classique cultissime revient, fidèlement réédité dans sa spongieuse splendeur ! Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et montrez au maléfique Plankton que le crime paie encore moins que M. Krabs. Vous voulez sauver Bikini Bottom d’une attaque de robots ? Bien sûr ! Sauter à l’élastique en sous-vêtements ? Pourquoi pas ! La bataille commence ! Les + :

Compact, mais sans compromis sur les détails, FM22 Mobile offre une dose instantanée de gestion footballistique pour les entraîneurs pressés d'atteindre les sommets. Vous pourrez charger plus de nations lors du lancement de votre carrière et accéder à plus de joueurs de classe mondiale ou futures superstars. Qui sera le premier nom sur votre liste des transferts ? • Plus de 60 ligues venues de 25 des plus grandes nations dans votre poche. Prenez les rênes de votre club et l'autoroute pour atteindre les plus grands sommets. • De nouveaux outils de repérage vous permettent de signer la nouvelle génération de jeunes talents et superstars mondiales, pour bâtir sans effort un effectif capable de remporter des trophées.

Iron Marines (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.7.11, 1,1 Go, iOS 10.0, Ironhide S.A.) passe de 2,99 € à 0,99 €.

Par les créateurs de la trilogie primée Kingdom Rush, voici un jeu de stratégie intense et dynamique, en temps réel qui vous transportera vers des planètes extraordinaires et inconnues. Une expérience de jeu immersive et stimulante, des graphismes grotesquement attrayants, et une touche d'humour idiot. De courageux soldats, de redoutables méchas et de puissants extraterrestres attendent vos ordres pour relever les plus grands défis.



Ce RTS propose 14 missions, 10 opérations spéciales, 9 héros, 8 armes et 50 réalisation Game Center. Pour le côté stratégie, on trouvera 40 évolutions ainsi que le recrutement et la formation de jeunes soldats qu'on fera évoluer au grès des batailles. A voir le trailer, on ne va pas s'ennuyer.



Si vous aimez les jeux à la StarCraft, vous allez adorer !



Les + :

L'un des meilleurs dans le genre Tower Defense

Télécharger Iron Marines à 0,99 €