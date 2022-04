Le chargeur 35W à double port USB-C d’Apple est en fuite

Le compte ChargerLAB a partagé cette nuit des images présumées de l'adaptateur d'alimentation 35W à venir d’Apple avec deux ports USB-C, offrant un premier aperçu du design potentiel de l'accessoire. Sans surprise, il est blanc, compact et classique.

Les images suggèrent que le chargeur aura un design compact avec des ports USB-C côte à côte, ainsi qu’une partie amovible qui permettrait d’avoir une prise adéquate en fonction du marché. La puissance de 35 W devrait permettre de charger un large éventail d'appareils Apple, tels que les iPhone, les iPad, le dernier MacBook Air et le HomePod mini.

