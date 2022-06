Voici le démontage du chargeur 35W double USB-C d’Apple

Parallèlement aux nouveaux modèles MacBook Pro et MacBook Air M2, Apple a dévoilé un adaptateur d'alimentation de 35W ayant la particularité de posséder deux ports USB-C, une première dans l’offre du constructeur. ChargerLAB, qui commence a se faire un nom autour des appareils et accessoires Apple, a partagé aujourd'hui un démontage de la version compacte du chargeur 35W Dual USB-C Port, nous donnant un aperçu des composants à l'intérieur.

Un double chargeur double

L'adaptateur d'alimentation a un design unique qui permet de remplacer facilement les broches à l'intérieur pour le rendre disponible dans différentes régions du monde comme l’Europe, le Royaume-Uni ou les États-Unis par exemple, en plus d'être livré avec deux circuits d'alimentation identiques. ChargerLAB affirme que les composants à l'avant et à l'arrière de l'adaptateur secteur sont intégrés de manière symétrique. Mais pour y accéder, il vous faudra une scie circulaire, le boîtier étant entièrement collé.

Il faut savoir qu’Apple propose deux versions de l'adaptateur d'alimentation, toutes deux au prix de 65 euros ou 59 dollars. L'adaptateur d'alimentation 35W à double port USB-C ressemble à un chargeur MacBook standard, tandis que l'adaptateur d'alimentation 35W à double port USB-C compact ressemble davantage à un chargeur iPad avec deux ports en bas plutôt que sur le côté. ChargerLAB s’est attelé à démonter la version Compact, nous ne savons donc pas encore à quoi ressemblent les composants internes du modèle non compact.



L'adaptateur d'alimentation compact à double port USB-C prend en charge jusqu'à 35W avec la norme Power Delivery 3.0. Il fonctionne avec quatre options d'alimentation fixes, notamment 5V3A, 9V3A, 15V2,33A et 20V1,75A. Apple a déclaré que si un Mac et un iPhone ou un iPad sont connectés, chaque appareil reçoit jusqu'à 17,5W. Il en va de même pour un iPhone ou un iPad. Si un ordinateur portable Mac ou un iPhone et une Apple Watch ou des AirPods sont connectés, le Mac/iPhone reçoit jusqu'à 27,5 W et l'Apple Watch ou les AirPods jusqu'à 7,5 W. Si un seul appareil est branché, il peut recevoir la totalité des 35W.



Apple recommande les deux nouveaux chargeurs de 35 W pour le MacBook Air M2 dont la sortie est prévue en juillet à 1499 €. Quant aux chargeurs, ils sont déjà en vente.



Voici enfin la vidéo en question :