Bons plans iOS : Fury Unleashed, Toppl., Pixelizator

⏰ Hier à 23:28 (Màj hier à 23:28)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Fury Unleashed, Toppl., Pixelizator. L'occasion d'économiser 22€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Space Raiders RPG (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v3.6, 107 Mo, iOS 11, Geek Games) passe de 0,99 € à gratuit. Un monde où même les plus petits détails sont bien pensés, avec sa propre histoire pleine de mystère et d'intrigue. Un monde habité par de nombreuses espèces différentes et inhabituelles. Des aventures passionnantes et des histoires dignes d'être racontées encore et encore.



Des batailles tactiques avec des extraterrestres où l'utilisation de votre cerveau est plus importante que la vitesse à laquelle vous pouvez toucher l'écran.



Les + : Un RPG plutôt complet et prenant Télécharger le jeu gratuit Space Raiders RPG





Toppl. (Jeu, Quiz / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.91, 140 Mo, iOS 9.0, Pascal Monaco) passe de 1,99 € à gratuit. Balayer, basculer, pivoter : Toppl est un jeu de perspective pour les fans de casse-tête ! Le but est de déplacer et faire pivoter les pièces du puzzle pour qu'elles remplissent la forme cible.



À chaque résolution parfaite, vous recevez une étoile qui vous permet de débloquer de nouveaux niveaux. Toppl vous défie dans quatre mondes différents et sur quarante niveaux avec diverses mécaniques de puzzle.



Les + : La bande-sonore

4 mondes différents Télécharger le jeu gratuit Toppl.





GALAXIA 4 (Jeu, Action, iPhone, v4.8, 35 Mo, iOS 12.0, Virtual GS) passe de 1,99 € à gratuit. GALAXIA : quand Space Invaders rencontre le jeu Galaxian ! Un jeu d'arcade au top sur Apple Watch !



Après avoir vaincu avec succès les extraterrestres sur la lune, vous allez maintenant affronter les flottes dans l'espace !



Les + : Si vous souhaitez prendre du bon temps avec votre montre connectée Télécharger le jeu gratuit GALAXIA 4





Applications gratuites iOS :

Remember (App, iPhone / iPad, v7.2.1, 23 Mo, iOS 14.0, Virtual GS) passe de 0,99 € à gratuit. Ajoutez un widget pense-bête à votre écran d'accueil avec cette application pratique. Créez des widgets personnalisés pour vous souvenir de n'importe quelle tâche, grande ou petite. L'application vous permet de sélectionner la taille du widget, la police, la couleur du texte et la couleur d'arrière-plan. Vous pouvez même utiliser des emojis pour ajouter du plaisir à vos notes.



Vous devez d'abord ouvrir l'application avant de pouvoir ajouter des widgets à l'écran d'accueil. N'oubliez pas : Stickies Widget se synchronisera avec tous vos appareils.



Les + : La personnalisation Télécharger l'app gratuite Remember





Phone Drive (App, iPhone / iPad, v7.8.8, 28 Mo, iOS 12.0, Eightythree Technology) passe de 2,99 € à gratuit. Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa.



Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Interface simple Télécharger l'app gratuite Phone Drive





Pixelizator (App, iPhone / iPad, v2.2, 33 Mo, iOS 10.3, Grzegorz Surma) passe de 0,99 € à gratuit. Pixelizator peut être utilisé pour créer des œuvres d'art de style rétro 8 bits ou censurer des zones de photos. Il suffit de recadrer la zone que vous souhaitez pixeliser et de faire glisser le curseur en haut de l'écran pour ajuster la taille des pixels.



Les photos peuvent être sauvegardées dans le stockage de l'appareil photo ou partagées directement avec d'autres applications.



Les + : Si vous souhaitez cacher des choses sur une photo Télécharger l'app gratuite Pixelizator





WordMap (App, iPhone / iPad, v1.2.6, 96 Mo, iOS 13.0, Alexey Tataurov) passe de 2,99 € à gratuit. WordMap est un nouveau moyen intelligent d’explorer les significations des mots et les relations. Cette application est un thésaurus anglais interactif qui vous aide à trouver la signification des mots et à montrer les relations entre les mots associés.



Vous pouvez rapidement trouver un mot approprié, étendre votre vocabulaire et améliorer votre grammaire.



Les + : Plus de 200 000 mots anglais Télécharger l'app gratuite WordMap





Promotions iOS :

Fury Unleashed (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.03, 828 Mo, iOS 12.0, Awesome Games Studio Sp. z o.o...) passe de 8,99 € à 6,99 €. Un comics en perpétuel changement - Explore les pages d'un comics prenant vie où l'encre est la ressource la plus précieuse et chaque salle est une case de comics. Découvre pourquoi John Kowalsky, le créateur de la célèbre série Fury Unleashed, fait face à des problèmes de créativité et essaie de lui venir en aide.



Un gameplay basé sur un système de combos - Tue tes ennemis rapidement pour déchaîner ta fureur et massacrer tout ce qui entrave ta route sans subir le moindre dégât. Apprends à éviter la moindre erreur et termine le jeu en un seul combo épique !



Les + : Un jeu de plateforme impressionnant Télécharger Fury Unleashed à 6,99 €





Dungeon and Puzzles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 76 Mo, iOS 10.3, Ming-Shiuan Yu) passe de 2,99 € à 1,99 €. Dungeon and Puzzles est un jeu qui met au défi la perception spatiale en 2D et le raisonnement logique des joueurs. Le joueur peut utiliser une épée pour attaquer les monstres, ou un arc et une flèche pour détruire les ennemis à distance. Il peut repousser les obstacles avec un bouclier et tirer les monstres avec une paire de gants spéciaux.



Le donjon compte 150 pièces fabriquées à la main. Les joueurs devront se familiariser avec le jeu pour résoudre les énigmes et vider les salles.



Pour résoudre les énigmes avec moins de mouvements et atteindre des objectifs avancés, les joueurs devront essayer différentes tactiques et combinaisons de mouvements pour trouver une solution optimisée pour la pièce. Parfois, le joueur devra mettre de côté l'ancienne solution... Télécharger Dungeon and Puzzles à 1,99 €