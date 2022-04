TikTok va ajouter un bouton "je n'aime pas" sur les commentaires

Il y a 5 heures

Julien Russo

TikTok a beau accueillir des dizaines de millions de fidèles quotidiennement, l'application vise toujours plus haut pour conserver son avantage sur ses concurrents. Créer de l'attractivité, c'est aussi apporter une expérience utilisateur plus complète et optimale, c'est pour cela que l'application de divertissement travaille sur diverses fonctionnalités.

Un bouton "je n'aime pas" pour s'exprimer plus facilement

Selon un récent billet de blog, TikTok se projette dans une meilleure possibilité de réagir aux commentaires publiés sur une vidéo. À l'heure actuelle, l'app chinoise ne propose qu'un cœur pour exprimer le fait qu'on a apprécié le commentaire d'un utilisateur, cependant il n'est pas encore possible de dire que nous n'avons pas aimé le commentaire avec un pouce "je n'aime pas" comme sur YouTube.

Cette approche va bientôt changer, TikTok teste en ce moment un bouton qui représente un pouce qui pointe vers le bas à côté du cœur qui sera toujours présent.

Voici ce qui est expliqué quant à cette future fonctionnalité :

Nous avons commencé à tester un moyen de permettre aux individus d'identifier les commentaires qu'ils jugent non pertinents ou inappropriés. Cette rétroaction de la communauté s'ajoutera à la gamme de facteurs que nous utilisons déjà pour aider à maintenir la section des commentaires toujours pertinente et un lieu d'engagement authentique.

TikTok précise également qu'il n'y aura pas de compteur avec le nombre de personnes qui ont appuyé sur "je n'aime pas", une décision prise pour éviter d'installer un sentiment de mal-être pour les commentaires qui ne rencontreraient pas beaucoup de succès.

Pour éviter de créer des sentiments mal entre les membres de la communauté ou de démoraliser les créateurs, seule la personne qui a enregistré une aversion pour un commentaire pourra voir qu'elle l'a fait.

Autre révélation de TikTok, c'est l'arrivée des rappels de sécurité pour les créateurs, l'app explique vouloir faciliter la recherche et l'utilisation des outils de sécurité. Des rappels vont être mis en place pour (par exemple) aider à filtrer les commentaires, les créateurs aux commentaires souvent négatifs seront prioritaires sur ces rappels.



Que ça soit pour le bouton "je n'aime pas" ou le rappel des outils de sécurité, TikTok ne donne aucune date de lancement, l'app se contente juste de dire que tout cela est actuellement en phase de bêta.

