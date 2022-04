Apple propose une nouvelle page "Parcours chez Apple" pour vous inciter à postuler

Julien Russo

Que ça soit pour ses produits ou ses postes à pourvoir dans ses bureaux et boutiques, Apple met à chaque fois le paquet pour vous montrer que tout est toujours merveilleux. Le géant californien vient de modifier sa page "Parcours chez Apple", une rubrique du site qui met en avant les différentes opportunités que peut apporter une carrière chez Apple.

"Votre travail a du sens.

Pour nous comme pour vous"

Apple a décidé de choisir ce lundi de Pâques pour complètement rafraîchir sa page dédiée à la promotion des métiers dans l'entreprise. Plutôt que de favoriser une présentation des postes qui cherchent à recruter, Apple a préféré donner la parole aux salariés qui travaillent dans les bureaux, mais aussi dans les Apple Store.



Aujourd'hui, la compagnie considère que le témoignage d'un employé sur son quotidien au sein du groupe peut s'avérer être plus convaincant que le traditionnel discours qui explique en quoi consiste chaque activité chez Apple.

Sur cette nouvelle page, on aperçoit des avis de nombreux salariés issus de différents secteurs, voici une série de plusieurs recommandations :

Notre mission ne se limite pas à créer des produits. Nous mettons de la magie entre les mains des personnes qui les utilisent.

Ehsan, ingénieur en chef

Si vous voulez comprendre vraiment en détail comment sont fabriquées les choses, si vous voulez être super créatif, alors Apple est le bon endroit.

Shravan, manager de l’équipe Manufacturing Design Engineering.

On a les ressources pour porter les idées aussi loin qu’on le veut. Aucune idée n’est trop extravagante.

Jen, ingénieure dans l’équipe Advanced Manufacturing.

Différentes personnes venues d’horizons différents peuvent faire des liens, peut-être d’une meilleure façon.

Cécile, Apprentissage automatique et IA.

Apple a vu qui j’étais, et ce que je pouvais apporter aux autres.

Jeronimo, Apple Store.

Nous ne sommes pas seulement collègues. Nous sommes plutôt comme une famille ici.

Viviana, Assistance Apple.

Évoluer dans un environnement si inclusif et accueillant envers chaque personne a vraiment changé ma vie.

Melissa, Genius à l’Apple Store.

Des témoignages accompagnés d'une vidéo

La page affiche plusieurs témoignages avec des vidéos de ces personnes en train de travailler le plus souvent en équipe avec d'autres collaborateurs. Une mise en scène soigneusement préparée où les employés ont toujours un grand sourire et semblent très heureux de travailler chez Apple.

À travers cette nouvelle version de la page "Parcours chez Apple", la firme de Cupertino souhaite montrer à quel point travailler dans le groupe peut être enrichissant pour sa carrière professionnelle et permet d'exprimer sa créativité.



Au-delà de ces avis, Apple présente aussi comment vous pouvez faire la différence si vous postulez à une offre d'emploi.

L'entreprise référence ces présentations par plusieurs catégories de métiers : Apple Store, Logiciels et services, Matériel, Apprentissage automatique et IA ainsi qu'Assistance et service.



