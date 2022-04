Depuis l'arrêt de la production, le HomePod classique se vend plus cher en occasion !

⏰ Il y a 3 heures

William Teixeira

Quand Apple s'est lancé sur le marché des enceintes connectées, l'entreprise a fait le choix de se focaliser exclusivement sur le haut de gamme en proposant une enceinte au tarif de 349 dollars. Sans surprise, cette stratégie n'a pas été synonyme de succès, c'est pour cela que les plans ont changé pour un arrêt de la commercialisation du HomePod au profit de la sortie des HomePod mini.

Le HomePod se vend plus cher que le prix de vente initial

Aujourd'hui, si vous souhaitez acheter un HomePod mini, vous pouvez vous rapprocher de l'Apple Store en ligne ou chez l'un des nombreux revendeurs comme la Fnac, Boulanger, Darty... Cependant, si vous préférez acquérir le HomePod classique de première génération pour obtenir un son de meilleure qualité, la seule solution est de regarder le marché de l'occasion !

En effet, Apple a complètement interrompu la production et la commercialisation de son gros HomePod qui était disponible en couleur noire et blanche, la firme de Cupertino a préféré se concentrer sur la version mini qui se vend mieux grâce à son prix plus accessible.



Cette méthode semble faire le bonheur des particuliers. Comme le fait remarquer le média The Verge, depuis mars 2021 (date de l'arrêt de la disponibilité), le HomePod classique se vend très bien sur les sites spécialisés dans l'occasion.

Les personnes qui se séparent leur HomePod ne sont pas dupes... Beaucoup savent qu'il n'y a pas d'alternatives comme la production a été stoppée par Apple. Du coup, certains en profitent pour augmenter les prix !

Dans les données de recherche d'eBay, on s'aperçoit que la valeur du HomePod classique s'est progressivement mis à évoluer quand Apple a annoncé le remplacement par la version mini. En 2021, un total de 6 610 HomePod ont été vendus via le site eBay pour un prix moyen de 347,61 dollars (un tarif nettement plus important, car n'oublions pas qu'Apple avait baissé le prix du HomePod à 299 dollars avant de lâcher l'affaire).



Certains vendeurs qui n'avaient jamais déballé leur HomePod classique en ont profité pour le vendre encore plus cher, les données de recherche dénoncent un prix allant jusqu'à 432,27 dollars en moyenne !

The Verge explique :

Sur les dernières semaines, les HomePods usagés ou remis à neuf se sont écoulés à un prix moyen de 336,03 dollars , pendant que les HomePods neufs se sont vendus à un prix moyen de 638,76 dollars.

Cette situation fait penser à ce qui se passe en ce moment en Russie. Depuis la guerre déclenchée contre l'Ukraine, Apple a décidé de cesser toutes ses ventes en Russie, les produits ne sont plus exportés vers Moscou jusqu'à nouvel ordre. Ce choix a immédiatement fait exploser les prix sur le marché de l'occasion. Cela prouve que quand le produit devient inaccessible chez les revendeurs officiels, les particuliers n'ont plus aucun scrupule pour mettre en place une tarification abusive sur un produit considéré comme "rare".