Apple va créer de nouvelles usines pour la conception et les prototypes de ses produits

⏰ Il y a 51 min

Julien Russo

Ming-Chi Kuo est en forme en ce moment, l'analyste dévoile des tonnes d'informations sur les futurs produits d'Apple, mais aussi sur l'organisation en interne qui est toujours de l'ordre du secret. Selon l'un de ses récents tweets, Apple va construire de nouvelles usines hors de la Chine.

Plusieurs détails sur le plan d'action d'Apple

Chez Apple, il existe plusieurs types d'usines, il y a les plus populaires qui se concentrent sur l'assemblage des produits, ce sont en général de gigantesques infrastructures où des centaines d'employés se relaient jour et nuit. Puis, il y a celles qui consistent à organiser la pré-production.

Sur ces sites ultra-confidentiels et sécurisés pour éviter les fuites, Apple travaille sur la conception de ses propres produits et réalise des prototypes qui seront testés des milliers de fois avant l'entrée dans la production de masse.



Pour la première fois de son histoire, Apple va construire de nouvelles usines "d'introduction de produits" en dehors de la Chine. La firme de Cupertino poursuit sa volonté de ne plus miser à 100% sur la Chine, la direction de l'Apple Park a compris que quand le pays rencontre des crises (comme le confinement à cause de la pandémie Covid-19) cela apporte trop de difficultés dans l'organisation des lancements des futurs produits.

Dans son tweet, l'analyste Kuo explique :

Les sites de présentation de nouveaux produits (NPI) d'Apple se trouvent presque tous en Chine. C'est la première fois qu'Apple a sérieusement envisagé de construire des sites NPI en dehors de la Chine lorsque l'épidémie de COVID-19 s'est déclarée il y a environ deux ans, mais en interne, elle n'est passée qu'au stade de la proposition.



Cependant, après les récents blocages en Chine, pour diversifier les risques liés à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la construction de sites NPI en dehors de la Chine n'est plus une proposition, mais un plan d'action.

Grâce à cette nouvelle stratégie, Apple va pouvoir apporter une meilleure fluidité dans le travail autour de la conception de ses produits, l'entreprise ne sera plus gênée par les décisions gouvernementales de Xi Jinping. Même si la firme de Cupertino ne révèle pas l'endroit précis où seront bâties ces usines, il y a fort à parier qu'elles seront installées soit en Inde, à Taïwan ou au Vietnam. Ce sont trois pays qui représentent une alternative au "Made in China" chez Apple.



Les usines "d'introduction de produits" ont une superficie nettement plus petite que les usines qui fabriquent massivement les appareils Apple toute l'année. Il est fort probable que les usines soient finies d'être édifiées avant la mi-2023.