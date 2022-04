Ubigi : des forfaits 4G eSim temporaires pour voyager à travers le monde

Alexandre Godard

Ubigi est le compagnon de route idéale pour voyager tout en restant connecté. Que ce soit pour utiliser le GPS, partager des photos sur les réseaux sociaux ou encore écouter de la musique en streaming, il ne sera plus nécessaire de retourner à l'hôtel et de se connecter au Wi-Fi pour faire toutes ces tâches.

Ubigi : voyagez connecté grâce à la eSim

Si l'heure est encore à la prudence dans de nombreux pays, il faut reconnaître que la situation sanitaire mondiale s'est grandement améliorée, et ce, pour notre plus grand bonheur. Des restrictions sont toujours en cours mais il redevient enfin possible de voyager un peu partout à travers le monde.



Cependant, vous n'avez sûrement pas oublié les problèmes liés à la 4G/5G lorsque vous quittez la France et plus globalement l'Europe. Pour la plupart d'entre nous, quitter le continent revient à désactiver les données cellulaires pour ne pas recevoir le fameux SMS lors de l'atterrissage de l'avion qui vous indique que vous êtes "hors forfait" de plusieurs dizaines voire centaines d'euros.



Le genre de message qui a tendance à gâcher le début des vacances alors même qu'elles n'ont pas encore réellement commencé. C'est pour cette raison que nous avons décidé de vous parler d'Ubigi.

Ubigi est une application disponible sur iOS qui a pour vocation de vous proposer une enveloppe de données mobiles compatible avec le pays ou le continent sur lequel vous vous rendez. Au total, plus de 190 destinations sont couvertes par les forfaits data eSIM Ubigi. Pour réaliser ce projet, la société a passé des accords avec de nombreux opérateurs téléphoniques à travers le monde.



Avant d'aller plus loin, précisons qu'il faut posséder un smartphone compatible eSIM pour pouvoir acheter un forfait Ubigi. Du côté d'Apple, il faudra avoir un iPhone XR/XS au minimum. Tout est basé sur le forfait virtuel qui permet de se passer de la carte SIM physique et donc de profiter du forfait instantanément. Un concurrent à MySIM que l'on avait présenté l'an dernier.



Tous les continents sont couverts par Ubigi :

Europe

Asie

Amérique

Caraïbes

Afrique

Moyen-Orient

Océanie

Monde (couvre tous les pays Ubigi)

De nombreux pays sont disponibles et en voici quelques exemples :

France - 10 Go à 19 €

Italie - 10 Go à 18 €

Pologne - 10 Go à 18 €

Chine - 3 Go à 32 €

Inde - 3 Go à 39 €

Japon - 3 Go à 9 €

Canada - 3 Go à 29 €

USA - 10 Go à 33 €

Afrique du Sud - 1 Go à 10 €

Émirats Arabes Unis - 1 Go à 25 €

Australie + Nouvelle-Zélande - 3 Go à 39 €

Précisons que certains pays comme la France, les USA, le Japon, la Chine et d'autres proposent plusieurs offres à différents prix. Il y a également de la nouveauté, les forfaits mensuels. Même principe que notre abonnement de la vie de tous les jours mais cette fois-ci pour l'étranger. Ce type de forfait vise avant tout celles et ceux qui comptent rester assez longtemps sur place. Il est moins recommandé aux vacanciers qui repartent au bout de deux ou trois semaines, même si ils peuvent être résiliés à tout moment.

