Belkin va lancer le premier chargeur vraiment sans fil à distance

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

La recharge à distance, soit la véritable recharge sans fil, pourrait enfin voir le jour en 2022 puisque Belkin prépare des accessoires utilisant cette technologie très attendue. La société aurait conclu un accord avec la start-up israélienne Wi-Charge, qui prévoit de changer la façon dont cette technologie fonctionne en transmettant jusqu'à un watt de puissance sans fil aux appareils dans les foyers, les bureaux et autres.

Enfin une recharge vraiment sans fil et sans effort

Comme le rapporte TechCrunch, Wi-Charge prévoit d'utiliser cette recharge sans fil dans "des situations de faible consommation où vous utiliseriez généralement une batterie alcaline ou une batterie rechargeable". Pour cet accord avec Belkin, le PDG de Wi-Charge, Ori Mor, n'a pas donné de détails précis, mais affirme qu'il s'agit d'un "produit grand public de premier plan". Pourquoi pas un accessoire pour recharger nos iPhone, iPad, AirPods et Apple Watch ?

Je ne peux pas vous dire exactement ce que Belkin lance, ce qui est dommage, car c'est un produit de consommation de premier plan. Belkin est super intéressant pour plusieurs raisons : C'est une société de consommation qui est super agressive sur le calendrier, et ils ont choisi une application parfaite. Belkin propose des accessoires de rechange pour recharger d'autres appareils, des produits CPL, des produits pour la maison intelligente, etc. Cela nous permet de leur donner un avantage injuste pour [l'alimentation sans fil]. Je pense que c'est le moment. Tout le monde attend l'alimentation sans fil.

Une technologie sûre pour la santé

La partie intéressante de la technologie de recharge sans fil de Wi-Charge est qu'elle utilise un faisceau infra-rouge qui va d'un émetteur à un récepteur, ce qui est également plus sûr :

Si vous devez couvrir toute la pièce avec de l'électricité, vous obtenez un environnement que ni les utilisateurs ni les régulateurs n'approuveront. Nous délivrons un faisceau directement au récepteur ; 100% de la puissance qui part de l'émetteur atteint le récepteur.

Bien que Mor n'ait rien lâché concernant le produit, quand on sait que Belkin commercialise des tonnes de chargeurs sans fil pour les iPhone, iPad, AirPods et d'autres produits compatibles Qi, il est aisé d'imaginer que ce sera quelque chose en rapport. Actuellement, Wi-Charge vise les serrures intelligentes, les brosses à dents électrique, et les appareils qui n'ont pas besoin de beaucoup de puissance pour se charger comme les bracelets de fitness.

Notre livraison de puissance la plus basse est maintenant d'environ 70 milliwatts, et elle va jusqu'à un watt. Cela signifie que nous délivrons 1 000 fois plus de puissance que n'importe quel concurrent sur le terrain. Un seul émetteur peut économiser 5 000 piles.



Une excellente nouvelle pour l'expérience utilisateur, non ?