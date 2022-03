Le chargeur 30W GaN USB-C de Belkin est en promo à 29€

Vous recherchez un chargeur rapide pour votre iPhone, iPad ou même MacBook Air ? Sachez que l'excellente marque Belkin qui vend notamment de nombreux accessoires en Apple Store, vient de baisser temporairement le prix de son chargeur 30W GaN de 25%. Une offre à ne pas manquer

Belkin propose une jolie réduction sur son chargeur 30 Watts

Fidèle à ses valeurs, à savoir une qualité de fabrication digne d'Apple et des lignes épurées, Belkin propose son tout dernier chargeur compact en promotion. L'adaptateur secteur de 30 W est le plus petit chargeur USB-C que nous ayons vu chez Belkin jusqu'à présent, et il y parvient grâce à l'abandon des semi-conducteurs à base de silicium au profit de la technologie plus efficace du nitrure de gallium. Le fameux GaN en 30W qu'Apple devrait bientôt proposer pour ses iPhone, en supplément. Si la firme vend son petit chargeur 10W à 25€, en revanche le modèle 30W pour le MacBook Air est vendu 55€.

Du côté de Belkin, le prix de base est de 39€, ramené ici à 29€ avec la réduction sur Amazon. À ce tarif, vous passez sur un accessoire équipé donc de transistors GaN qui produisent moins de chaleur, ce qui permet aux composants internes du chargeur d’être plus près les uns des autres. Le chargeur peut ainsi être plus petit et compact tout en restant très puissant. Il est également plus durable dans le temps.



De plus, le système de protection interne du chargeur permet de protéger vos périphériques des risques de surcharge et de surtension. La certification USB-C Power Delivery garantit une performance fiable avec tous les périphériques compatibles.



Voilà qui est très pratique pour recharger rapidement vos appareils Apple. Le Belkin 30W USB-C PD peut recharger un MacBook Air de 0 à 50 % en 70 minutes ou recharger en mode Charge rapide un iPhone récent (iPhone X/8 ou version ultérieure) de 0 à 50 % en 30 minutes. Sachant que les iPhone 13 Pro Max par exemple sont capables de monter à 27 Watts.

Compatible avec la charge rapide sur les :

iPhone 13, mini, Pro, Pro Max

iPhone 12, mini, Pro, Pro Max

iPhone SE 2020, 2022

iPad Air 4 / 5

iPad mini 6

iPad Pro

iPhone 11, Pro, Pro Max

iPhone XS, XS Max, XR

iPhone X, 8, 8 Plus

Galaxy S20, S20+, Ultra

Galaxy S10, S10+, S10e

Galaxy Note10, 10+, 9

Pixel 4, 4XL, 3, 3XL

etc



