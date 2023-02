Le chargeur Apple 20 W est en promo sur Amazon

Vous le savez, depuis l'iPhone 12, Apple ne fournit plus de chargeur dans la boîte. L'entreprise compte sur le fait que les clients ont déjà tous au moins un adaptateur, ce qui n'est pas faux. Mais pour profiter de la charge rapide, à part ceux qui ont eu un iPhone 11 Pro, il faut repasser à la caisse. Justement, le chargeur officiel d'Apple, vendu normalement 25 euros, est actuellement en promotion à 18 euros seulement sur Amazon.

Le chargeur officiel

Après Apple, de nombreux constructeurs de smartphones ont suivi le mouvement, officiellement pour des raisons écologiques, officieusement pour augmenter leurs profits. Alors que l'on trouve de nombreux accessoires pas chers pour charger son iPhone ou Android, certains accidents nous rappellent qu'il vaut mieux utiliser des appareils certifiés. Alors quoi de mieux que celui d'Apple ?

L’Adaptateur secteur USB-C 20 W Apple offre une solution de charge rapide et efficace, au bureau, à la maison ou en déplacement.

Le chargeur rapide d'Apple en bref :

Puissance de 20 Watts

Optimisé pour les produits Apple

Prise USB-C

Compatible iPhone, iPad et MacBook (plus lent dans ce dernier cas)

Habituellement vendu 25 euros, le chargeur Apple USB-C de 20 W voit son prix fondre à 18 euros sur Amazon.



Comme à chaque fois, l'accessoire d'Apple est esthétiquement impeccable, blanc et compatible avec tous les modèles. Idéal pour recharger en toute confiance. On peut ainsi récupérer la moitié de sa batterie en 35 minutes et un peu plus d'une heure pour arriver à 100%, même sur le dernier iPhone 14 Pro.



Si vous vous posez la question, le chargeur Apple est ici moins cher que celui de Belkin (29 euros) ou d'Anker (25 euros).

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.