Bons plans iOS : ICEY, The Firm, Quiet

⏰ Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 3 promos avec notamment ICEY, The Firm, Quiet. L'occasion d'économiser 26€ !



Jeux gratuits iOS :

Alice Beyond Wonderland (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.21, 365 Mo, iOS 9.0, MediaCity Games) passe de 2,99 € à gratuit. Découvrez et résolvez les mystères extraordinaires des royaumes magiques au-delà de l'incroyable pays des merveilles, trouvez où la méchante reine rouge a banni vos amis, rassemblez des indices sur leur sort et résolvez plusieurs énigmes pour les sauver une fois pour toutes et les ramener chez eux au Pays des merveilles.



Un jeu de point'n'click rempli de mini-jeux qui raviront les fans du genre (et de la licence).



Les + : Plein de mini-jeux

Une belle façon de redécouvrir cette histoire Télécharger le jeu gratuit Alice Beyond Wonderland





SPHAZE (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.3, 385 Mo, iOS 13.0, Mateusz Janczewski) passe de 3,99 € à gratuit. Dans SPHAZE, vous manipulerez des labyrinthes tordus et guiderez des robots mystérieux dans des mondes d’une beauté saisissante.



SPHAZE propose une exploration relaxante de mondes allant du fantastique à la science-fiction. Guidez les mystérieux robots dans différentes zones, résolvez des énigmes d'arcade, mettez vos réflexes à l’épreuve et aidez le turbulent RoBip.



Un savant mélange des puzzles arcade de Cut the Rope avec la direction artistique de Monument Valley en poly-low ! On apprécie les effets de parallaxe et l'utilisation du Taptic Engine qui apporte une dimension supplémentaire. Télécharger le jeu gratuit SPHAZE





Neo Monsters (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.28.1, 376 Mo, iOS 11.0, ZigZaGame Inc.) passe de 0,99 € à gratuit. Capturez et faites évoluer plus de 900 monstres dans un univers qui vous fera très certainement penser à un certain Pokémon sur Nintendo DS.



Vous allez incarner l'héritier du ranch à monstres de votre défunt oncle. Vous pourez par la suite explorer un monde avec plus de 900 monstres à capturer et les entraîner pour créer l'équipe ultime.



Les + : Ceux qui aiment Pokémon devraient adorer...

Durée de vie Télécharger le jeu gratuit Neo Monsters





The Firm (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.2.8, 116 Mo, iOS 8.0, Sunnyside Games) passe de 0,99 € à gratuit. THE FIRM est un jeu d'arcade qui va remuer vos méninges ! Bienvenue à La Firme! Vos ambitions n'ont aucunes limites ? Vous voulez gravir les échelons ? Bien, bien... Les enjeux sont grands: réagissez rapidement, restez concentré et vous serez peut-être le futur loup de Wall Street.



Avec la dernière mise à jour, les traders en herbe peuvent montrer leurs capacités au monde au travers des Succès.



Les + : Original dans le concept

Addictif Télécharger le jeu gratuit The Firm





Smash the Code (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.6.3, 10 Mo, iOS 13.0, Piotr Sochalewski) passe de 0,99 € à gratuit. Aimez-vous le jeu Mastermind classique? Alors, vous adorerez le jeu Smash the Code.



Vous avez dix tentatives pour deviner un numéro secret à 4 chiffres. Après chaque essai, vous recevez un indice pour voir combien de chiffres vous avez deviné correctement.



Les + : Un style minimaliste

Jouable seul ou à deux Télécharger le jeu gratuit Smash the Code





Applications gratuites iOS :

RUN (App, iPhone / iPad, v2.2.2, 7 Mo, iOS 14.0, Andrei Gaivoronskii) passe de 1,99 € à gratuit. Toutes les statistiques de vos courses sur votre iPhone, votre Apple Watch et votre iPad. Partagez vos runs sur Instagram sous forme d'image ou de vidéo.



Utilisez des widgets sur votre iPhone ou iPad. Suivez vos statistiques de course sur l'Apple Watch.



Les + : Un mode Dark est disponible

Plutôt pratique pour les adorateurs de la course à pieds Télécharger l'app gratuite RUN





Quiet (App, iPhone / iPad, v3.3, 7 Mo, iOS 14.5, Peter Cammeraat) passe de 9,99 € à gratuit. Quiet bloque le contenu pour Safari sur iPhone, iPad et Mac et permet à vous et vos proches de naviguer sur internet en toute tranquillité d’esprit. Empêche toute distraction indésirable dans les moments où vous avez besoin de vous concentrer.



Quiet exerce un pouvoir incommensurable sur Mac.. la possibilité de bloquer les distractions à l’échelle du système d’exploitation et pas seulement Safari. Twitter gêne votre travail ? Chrome est votre roue de secours dès que les premières difficultés apparaissent dans vos tâches ? Quiet est votre solution ! Vous serez à l’abri de vos distractions les plus gênantes et vous utiliserez votre Mac avec une meilleure approche productive.



Les + : Le meilleur ami de votre concentration Télécharger l'app gratuite Quiet





Promotions iOS :

ICEY (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2.0, 1,1 Go, iOS 8.0, X.D. Network Inc.) passe de 2,99 € à 1,99 €. Inspiré par les jeux comme Devil May Cry, ICEY propose de l'action effrénée mais dans un environnement futuriste en défilement horizontal en 2D. Il a déjà fait les beaux jours des joueurs PC et PS4.



Pour se démarquer un peu plus, ICEY propose un système narratif qui vous guidera tout au long du jeu. Si le but est d'obéir à la "voix", parfois il sera bon de se poser la question et même de faire le contraire. Vos choix auront des incidences, un peu comme les jeux Telltale. Avec une superbe réalisation mêlant 2D et 3D, ICEY en met plein les yeux lors des attaques, des esquives ou des contre-attaques. Les effets spéciaux sont spectaculaires et accentuent l'impact des combos. C'est l'autre particularité de ICEY, vous progresserez tout au long de l'aventure, formerez votre propre style de combat et enchainerez des combos à la pelle. Si vous avez joué à DMC par exemple, vous ne serez pas dépaysés.



Les + : Le scénario

Très beau Télécharger ICEY à 1,99 €

Kingdom Rush Origins (Jeu, Action, iPhone, v5.6.21, 201 Mo, iOS 11.0, Ironhide S.A.) passe de 2,99 € à 1,99 €. Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence.



Voici le troisième épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour.



Les + : Une valeur sûre dans le domaine

La durée de vie Télécharger Kingdom Rush Origins à 1,99 €