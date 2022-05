Shadow va proposer pour 45€/mois une configuration plus puissante

⏰ Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

1



Depuis que Shadow a été repris par OVH et son célèbre fondateur Octave Klaba, l'entreprise déborde de projets ambitieux pour attirer les gamers qui veulent un PC avec plus de puissance. Ce qui était souvent reproché à l'entreprise, c'est une configuration trop "basique" sans possibilité d'upgrader vers des composants plus récents et haut de gamme. Shadow réagit désormais pour ses clients qui demandaient une expérience plus optimale !

Plus de puissance, mais un prix aussi "plus puissant"

À tous ceux qui n'ont pas les moyens financiers ou qui ne souhaitent pas investir dans un PC avec une configuration pour jouer, Shadow répond présent. L'entreprise s'est spécialisée dans l'accès à un PC qui se trouve dans le cloud, ce qui permet de lancer vos jeux préférés, de profiter des logiciels qui ne peuvent pas tourner sur votre PC ou Mac...

Pour faire simple, de faire ce que vous ne pouvez pas faire avec votre ordinateur physique !



Ce qui a longtemps été reproché à Shadow, c'est de proposer qu'une offre basique avec des composants "d'ancienne génération", cela fait des années que les joueurs se plaignent de jouer avec peu de FPS sur des jeux comme Call of Duty, Apex Legends...

Après une longue attente, les choses vont enfin changer !

Shadow va bientôt fournir une option "Power" avec la possibilité de rejoindre un PC dans le cloud qui possèdera de meilleurs composants. Voici à quoi s'attendre :

Le processeur AMD Epyc 75430 , il sera accompagné de 4 cœurs / 8 threads avec un CPU de dernière génération

, il sera accompagné de 4 cœurs / 8 threads avec un CPU de dernière génération La GeForce RTX 3070 . Shadow affirme qu'une alternative sera aussi proposée, il s'agit de la carte graphique AMD RDNA 2

. Shadow affirme qu'une alternative sera aussi proposée, il s'agit de la carte graphique 16 Go de RAM

Sans surprise, Shadow annonce une augmentation tarifaire pour ses clients qui souhaitent profiter d'une configuration plus haut de gamme. Il faudra débourser 14,99€/mois en plus par rapport à l'offre basique qui est facturée à 29,99€/mois.



Pour rappel, l'offre la moins coûteuse propose l'Intel Xeon 4 cœurs, le GPU GTX 1080, 12 Go de RAM et un total de 256 Go de stockage.

L'option Power de Shadow n'est pas encore disponible que l'entreprise s'attend déjà à une forte demande. Une liste d'attente a été mise en place pour être informé en avant-première de la date de lancement de l'option Power.

Alors que Shadow recherche une meilleure rentabilité depuis le rachat par OVH, il y a des chances qu'avec cette nouvelle grille tarifaire, les revenus augmentent très rapidement.



Télécharger l'app gratuite Shadow