Apple souhaite agrandir son campus en Irlande et embaucher jusqu'à 1300 nouveaux employés

Deux bonnes nouvelles du côté du campus d'Apple situé dans la ville de Cork en Irlande. En plus de la construction d'un immense nouveau bâtiment, une quantité importante de nouveaux employés pourraient débarquer une fois les travaux terminés.

L'Apple Cork va s'agrandir et accueillir encore plus de monde

Apple n'a pas fini de s'étendre à travers le monde et au-delà du nombre croissant de clients, le côté interne est également très important. Du côté des États-Unis, l'Apple Park est bien évidemment le campus le plus connu mondialement, en plus d'être le siège social du géant américain.



Au niveau de l'Europe, c'est le campus de Cork (Irlande) qui possède le côté emblématique. Pour rappel, le site a fêté ses 40 ans d'existence fin 2020 et a vu son nombre d'employés passer de 60 à plus de 6000 au fil des décennies.

L'Apple Cork en 1980

Un nombre qui devrait augmenter dans les années à venir car comme annoncé par Apple aujourd'hui, la construction d'un nouvel immeuble est imminente. Un bâtiment destiné aux employés de bureau et qui aurait la capacité d'accueillir jusqu'à 1300 employés supplémentaires. Un projet ambitieux qui devrait être terminé d'ici 2025.



Toujours dans le but de respecter les codes de l'écologie, Apple promet que les espaces verts seront présents en masse et que le bâtiment fonctionnera seulement avec des énergies 100% renouvelables. La présence de panneaux solaire sur toutes les structures, y compris les passerelles extérieures, en est le parfait exemple. Sur les cinq dernières années, Apple a injecté plus de 270 millions de dollars dans l'expansion de son campus irlandais.



