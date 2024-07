Apple investit fortement pour agrandir son campus à Singapour

Les bureaux, laboratoires et autres infrastructures d’Apple sont majoritairement localisés aux États-Unis. Cependant, l’entreprise possède aussi d’autres campus à l’international. Depuis 1981, Apple est présent à Singapour et compte bien y rester, l’entreprise a annoncé cette nuit son intention d’investir pour agrandir son campus.

250 millions de dollars d’investissement

Apple a annoncé un investissement majeur de plus de 250 millions de dollars pour agrandir son campus situé à Ang Mo Kio à Singapour. Ce projet marque une étape importante dans l’histoire de la présence de l’entreprise dans le pays, débutée il y a plus de 40 ans. Depuis l’ouverture de sa première installation, Apple a joué un rôle clé dans l’économie locale, employant actuellement plus de 3 600 personnes. L’expansion annoncée renforce cette relation, en introduisant de nouveaux rôles dans des domaines de pointe tels que l’intelligence artificielle et d’autres fonctions essentielles.



Tim Cook a déclaré dans le communiqué de presse :

Singapour est vraiment un endroit unique en son genre, et nous sommes fiers du lien que nous avons établi avec cette communauté dynamique de créateurs, d'apprenants et de rêveurs. Avec notre campus en pleine croissance, Apple écrit un nouveau chapitre de notre histoire ici. Nos équipes de Singapour ont joué un rôle important dans l'enrichissement de la vie de nos clients - et nous avons hâte que de nombreuses autres décennies d'innovation soient à venir.

Impact économique et soutien communautaire

Singapour sert de hub régional pour Apple, avec des postes stratégiques dans les logiciels, le matériel, les services et le support. L’entreprise est également un acteur majeur de l’économie locale, soutenant indirectement plus de 60 000 emplois à travers l’emploi direct, la chaîne d’approvisionnement et l’économie des applications iOS.



Les travaux d’expansion du campus, qui débuteront plus tard cette année, comprendront une mise à niveau substantielle de deux bâtiments acquis en 2022. Ce campus rénové sera alimenté à 100 % par de l’énergie renouvelable et vise à obtenir la certification LEED Gold, un pas de plus dans l’engagement d’Apple envers la durabilité.

Leadership en durabilité

Apple est une entreprise neutre en carbone pour toutes ses activités mondiales depuis 2020 et utilise exclusivement de l’énergie renouvelable depuis 2018. En plus de ces engagements, Apple a installé des panneaux solaires sur 800 toits à Singapour depuis 2015, devenant ainsi la première entreprise du pays à être alimentée entièrement par de l’énergie renouvelable.