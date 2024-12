Apple investit des milliards au Royaume-Uni et double ses équipes

Apple a annoncé cette nuit que son investissement total au Royaume-Uni a dépassé 18 milliards de livres au cours des cinq dernières années, tout en doublant ses équipes d’ingénierie basées dans le pays. Une présence forte dans la région que n’hésite pas à rappeler Tim Cook.

Apple a révélé qu’elle soutient 550 000 emplois au Royaume-Uni grâce à l’emploi direct, à sa chaîne d’approvisionnement et à l’économie des applications iOS. Ses équipes d’ingénierie britanniques se concentrent sur Apple Intelligence, Private Cloud Compute et l’ingénierie des puces, jouant un rôle crucial dans les opérations mondiales de l’entreprise.

Tim Cook, PDG d’Apple, a déclaré :

Nous servons nos clients au Royaume-Uni depuis plus de 40 ans et nous sommes fiers de nos liens étroits avec les communautés de ce pays. Nous sommes ravis de renforcer nos équipes Apple ici et de continuer à soutenir les innovateurs, créateurs et entrepreneurs extraordinaires qui repoussent les limites de la technologie. »